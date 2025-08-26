Brittany Mahomes, la NFL y Donald Trump celebran el compromiso de Swift y Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron tras un romance de dos años, lo que fue rápidamente elogiado por estrellas del mundo del entretenimiento y del deporte, la realeza británica e incluso el presidente de Estados Unidos.

La pareja anunció en una publicación de Instagram el martes: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

La pareja acaparó la atención después de que Kelce, el ala cerrada estelar de los Chiefs de Kansas City y campeón del Super Bowl, hiciera un llamado público en su pódcast, New Heights, hace dos años, expresando su deseo de conocer a la superestrella cantante. Su romance relámpago comenzó pronto, y la pareja fue fotografiada regularmente en partidos de fútbol americano y en la reciente gira Eras de Swift.

La publicación del compromiso ha acumulado más de 14 millones de "me gusta" en solo un par de horas, siendo apreciada por numerosas figuras públicas, incluidos el Príncipe y la Princesa de Gales, Meghan, la Duquesa de Sussex, la estrella de "Glee" Lea Michele, y las actrices Nikki Glaser y Molly Shannon. Jenny Han, la autora detrás del programa de Amazon Prime "The Summer I Turned Pretty", que notablemente se basa en la música de Swift, también le dio "me gusta" a la publicación.

Otras celebridades, como Sabrina Carpenter, Cara Delevingne y la amiga de toda la vida de Swift, Abigail Anderson, han republicado el anuncio en sus historias de Instagram.

A continuación, algunas reacciones de celebridades al compromiso de la pareja.

Brittany Mahomes

“Dos de las personas más genuinas se conocen y se enamoran. Estoy tan feliz por estos dos.” — en Instagram. Su esposo, el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, republicó el anuncio de Kelce y Swift.

Donald Trump

“Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador, y es un gran tipo, y creo que ella es una persona estupenda,” dijo Trump cuando fue informado del compromiso durante una reunión de gabinete de varias horas. El presidente ha sido en ocasiones crítico con Swift.

Iga Swiatek

“Obviamente, ella ha tenido muchos novios, así que sabemos todo sobre eso. Así que, con suerte, este será, ya sabes, para siempre. Travis parece un gran tipo. Ella parece superfeliz, así que estoy feliz por ella", dijo Swiatek, fan de Swift, quien comentó justo después de ganar su partido el martes en el Abierto de Estados Unidos.

Pódcast New Heights

“¡¡¡¡NUEVAS NOTICIAS!!!!! Felicidades a @tkelce y @taylorswift13” — en X.

Michael Danna

“Genial por ellos. Sabes, eso es una bendición, quiero decir, cada vez que encuentras ese tipo de alegría, felicidad y amor, creo que es algo hermoso... Estoy tan feliz por ellos, Trav, Taylor. Es un momento maravilloso en la vida, una parte maravillosa de su viaje conjunto," dijo el ala defensiva de los Chiefs, Michael Danna, durante una charla con reporteros.

Añadió que “pensará en un buen regalito de compromiso. Tal vez algunas Poptarts para ella. No será casero”.

Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)

“Felicitaciones a Travis y Taylor” — en X.

Florida Panthers

“Parece que no somos los únicos que obtendremos un anillo este año” — en X.