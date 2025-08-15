Líder talibán advierte que Dios castigará severamente a afganos ingratos con el gobierno islámico

El líder talibán advirtió que Dios castigará con severidad a los afganos que no sean agradecidos por el gobierno islámico en el país, según un comunicado publicado el viernes con motivo del cuarto aniversario del regreso del grupo al poder.

El Talibán tomó Afganistán el 15 de agosto de 2021, mientras Estados Unidos y la OTAN retiraban sus tropas del país luego de una guerra de dos décadas.

Desde entonces, han impuesto su interpretación de la ley islámica en la vida cotidiana, con restricciones drásticas que afectan a mujeres y niñas basadas en edictos de su líder, Hibatullah Akhundzada.

Akhundzada, que rara vez aparece en público, señaló en un comunicado que los afganos habían soportado dificultades y hecho sacrificios durante casi 50 años para que la ley islámica, o Sharia, pudiera establecerse. La Sharia ha salvado a la gente de la "corrupción, opresión, usurpación, drogas, robo, hurto y saqueo", agregó.

Su declaración fue compartida en la plataforma social X por el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.

“Estas son grandes bendiciones divinas que nuestro pueblo no debe olvidar y, durante la conmemoración del Día de la Victoria (15 de agosto), expresar gran gratitud a Alá Todopoderoso para que las bendiciones aumenten”, afirmó Akhundzada. “Si, en contra de la voluntad de Dios, no expresamos gratitud por las bendiciones y somos ingratos por ellas, seremos sometidos al severo castigo de Alá Todopoderoso”.

Además, ordenó al gobierno y a los ministros que eliminen la palabra “interino” de sus cargos, lo que indica la permanencia de la administración talibán en Afganistán y la falta de desafíos a su gobierno.

En una reunión del gobierno en Kandahar el miércoles, Akhundzada dijo que la estabilidad del ejecutivo talibán residía en la adquisición de conocimiento religioso.

Instó a promover la conciencia religiosa, a disuadir la conducta inmoral, a proteger a los ciudadanos de ideologías dañinas y a instruir a los afganos en asuntos de fe y credo, según un comunicado de otro vocero del gobierno, Hamdullah Fitrat.

Akhundzada ordenó al municipio de Kabul la construcción más mezquitas y se prestó especial atención a la búsqueda de medios para “consolidar y reforzar” aún más el gobierno islámico, agregó Fitrat.

Lluvia de pétalos afuera, protestas de mujeres dentro

El país está sumido en una crisis humanitaria agravada por el cambio climático, por la expulsión de millones de afganos de Irán y Pakistán y por el fuerte descenso en las aportaciones de los donantes internacionales.

En esta ocasión, las celebraciones del aniversario son más discretas que las del año pasado, cuando el Talibán organizó un desfile militar en una base aérea estadounidense.

Las autoridades planearon lluvias de pétalos de flores y una exhibición deportiva en la capital, Kabul. Los miembros del gobierno pronunciaron discursos a primera hora del viernes en los que enumeraron los logros de la administración y destacaron los avances diplomáticos.

Grupos de derechos humanos, gobiernos extranjeros y Naciones Unidas han condenado a los talibanes por su trato a las mujeres y las niñas, quienes no pueden estudiar más allá de la educación primaria, y no tienen acceso a muchos trabajos ni la mayoría de los espacios públicos.

Algunos lugares donde se conmemora el aniversario están fuera del alcance de las mujeres porque tienen prohibido entrar a parques y otras áreas recreativas.

Miembros del Movimiento de Mujeres Unidas de Afganistán por la Libertad organizaron el viernes una protesta en interiores en la provincia nororiental de Takhar contra el gobierno.

"Este día marcó el comienzo de un dominio negro que excluyó a las mujeres del trabajo, la educación y la vida social", dijo el movimiento en un comunicado compartido con The Associated Press. "Nosotras, las mujeres que protestamos, rememoramos este día no como un recuerdo, sino como una herida abierta de la historia, una herida que aún no ha sanado. La caída de Afganistán no fue la caída de nuestra voluntad. Seguimos en pie, incluso en la oscuridad".

También hubo protestas en espacios interiores en la capital de Pakistán, Islamabad.

Las mujeres afganas levantaron carteles que decían "Perdonar a los talibanes es un acto de enemistad contra la humanidad" y "El 15 de agosto es un día negro".

En las fotografías, las mujeres aparecían completamente cubiertas, excepto por los ojos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.