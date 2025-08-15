Cercanía de tormenta tropical Eric dejará fuertes lluvias en Puerto Rico e Islas Vírgenes

Puerto Rico y las Islas Vírgenes podrían registrar intensas lluvias que podrían provocar inundaciones y deslaves a medida que la tormenta tropical Erin se acercaba a la región el viernes.

El meteoro se encontraba a varios cientos de kilómetros (millas) al este de las islas de Sotavento Norte y tiene vientos máximos sostenidos de 113 kilómetros/hora (70 millas por hora), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Avanzaba en dirección noroeste a 28 km/h (17 mph).

Las autoridades decretaron alertas por tormenta tropical para algunas zonas de las islas de Sotavento, se esperan condiciones de tormenta tropical para las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas y Puerto Rico durante el fin de semana.

"Aunque todavía hay incertidumbre sobre el impacto que podría tener en partes de Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas la próxima semana, el riesgo de marejadas peligrosas y corrientes de resaca en la cuenca occidental del Atlántico la próxima semana sigue aumentando", explicó el aviso.

Michael Lowry, experto en huracanes y marejadas ciclónicas, apuntó que casi todos los modelos indican que Erin girará "de forma segura hacia al este del territorio estadounidense la próxima semana".

Erin es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Los meteorólogos esperan otra temporada inusualmente activa en el Atlántico, con predicciones que apuntan a entre seis y diez huracanes, de los cuales hasta la mitad podrían alcanzar una categoría mayor.

