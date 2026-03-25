Trump viajará a China a mediados de mayo, tras reagendar por la guerra con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump viajará a Beijing para una cumbre reprogramada con el mandatario chino Xi Jinping el 14 y 15 de mayo, informó el miércoles la Casa Blanca.

Trump tenía previsto viajar a China a finales de este mes, pero aplazó el viaje para poder estar en Washington y dirigir la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La visita se llevará a cabo aunque la guerra en Irán continúa, y Washington está presionando a Teherán para que acepte una propuesta de alto el fuego.

Cuando se le preguntó si las nuevas fechas del viaje podrían sugerir que Trump cree que la guerra con Irán podría terminar pronto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció un tono optimista.

“Siempre hemos estimado entre cuatro y seis semanas”, respondió Leavitt. “Así que podrías hacer cuentas de eso”.

El viaje a China se planeó durante meses, pero comenzó a desmoronarse a medida que Trump presionaba a Beijing y a otras potencias mundiales para que usaran su poderío militar para proteger el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crítica para el flujo de petróleo.

La semana pasada, mientras se reunía con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, Trump dijo que iría a China en cinco o seis semanas en lugar de a finales de mes. Anunció que estaba “reiniciando” su visita con Xi.

“Estamos trabajando con China — a ellos les pareció bien”, dijo Trump. “Espero con interés ver al presidente Xi. Él espera con interés verme, creo”.

La visita de Trump a China se considera una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias, pero se ha enredado en su esfuerzo por encontrar un desenlace a la guerra en Irán.

Poco después de presionar a China y a otras naciones para que enviaran buques de guerra para asegurar el acceso al petróleo de Oriente Medio, Trump indicó la semana pasada que sus planes de viaje dependían de la respuesta de Beijing, aunque añadió entonces que Estados Unidos no necesitaba ayuda de los aliados que rechazaron su solicitud de resguardar Ormuz.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.