Estados Unidos se prepara para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, y con ello recuerda la importancia que tienen los habitantes de origen latinoamericano en su historia. Actualmente, más de 60 millones de personas se identifican a sí mismas como latinas en el país, esto representa el 18 % de la población total.

A escasos días de esta celebración, te presentaremos las diferencias que existen entre los términos hispano, latino, latinx y latine para referirse a este importante sector poblacional en Estados Unidos.

Aunque se suele utilizar sin distinción las palabras hispano y latino para mencionar a las personas de origen latinoamericano e hispanoparlantes, en realidad tienen significados distintos y es un error encasillar a alguien con cualquiera de estos dos términos sin el contexto adecuado.

En la década de 1970, la Oficina del Censo de Estados Unidos añadió la palabra hispano para agrupar a la población proveniente de países de habla hispana. Sin embargo, este término está relacionado con las personas originarias de España y con solo los países en donde el español es la lengua materna.

Con el paso de los años, este término fue desplazado debido a que fue relacionado con la conquista de múltiples países en América a manos de España. Debido a esto fue introducida la palabra latino/latina para referirse a las personas que fueran nativas de países de Latinoamérica.

Asimismo, la palabra latino agrupa a todos los habitantes de naciones cuyo idioma sea descendiente del latín. Esto incluye los países hispanoparlantes, francoparlantes y lusófonos. Con este término, ciudadanos de 20 países de América Latina, incluidos los de Brasil, pueden ser considerados como latinos.

Con esta diferenciación, un mexicano puede ser considerado latino e hispano, pero un español solo puede ser considerado hispano. Además, un brasileño no puede ser considerado hispano, pero sí latino.

Además de estos términos, y gracias a la lucha de la comunidad LGBTIQ+, en Estados Unidos se han posicionado las palabras latinx y latine para referirse a las personas de origen latinoamericano que no se identifican con alguno de los dos géneros binarios.

En 2018, el término latinx, parte del lenguaje inclusivo, llegó al diccionario de Cambridge, con lo que se validó su uso en el idioma inglés y se visibilizó a la comunidad latinoamericana no binaria. A pesar de su creciente uso en los últimos años, solo el 25% de los habitantes de Estados Unidos que se identifican como hispanos o latinos han escuchado de la palabra latinx.

Aunque no está claro el origen de latinx, muchos concuerdan que el inicio de esta palabra estuvo en las universidades estadounidenses, mientras que otros apuntan hacia el movimiento LGBTIQ+ como responsable por la creación del término.