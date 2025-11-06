Las autoridades buscan víctimas y respuestas tras el accidente de avión de UPS en Kentucky

La sombría tarea de encontrar víctimas del incendio que siguió al accidente de un avión de carga de UPS en Louisville, Kentucky, iniciaba su tercer día el jueves mientras los investigadores recopilan información para determinar por qué la aeronave se incendió y perdió un motor al despegar.

El incendio consumió el enorme avión y se extendió a negocios cercanos, matando al menos a 12 personas, incluido un niño, y dejando pocas esperanzas de encontrar sobrevivientes en el área carbonizada del accidente en UPS Worldport, el centro global de aviación de la compañía.

El avión con tres personas a bordo había recibido autorización para despegar el martes cuando se produjo un gran incendio en el ala izquierda, dijo Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que lidera la investigación. Pero determinar por qué se incendió y el motor se desprendió podría llevar a los investigadores más de un año.

El avión ganó suficiente altitud para superar la valla al final de la pista antes de estrellarse justo fuera del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, dijo Inman. La grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos se han recuperado, y el motor fue descubierto en el aeródromo, agregó.

El accidente y la explosión provocaron un devastador efecto en cadena, que golpeó y causó explosiones menores en Kentucky Petroleum Recycling, además de alcanzar un depósito de chatarra de autos. El niño que murió estaba con un padre en el depósito de chatarra, según el gobernador Andy Beshear.

Algunas personas que escucharon el estruendo, vieron el humo y olieron el combustible quemado seguían atónitas un día después.

La camarera de Stooges Bar and Grill, Kyla Kenady, dijo que las luces parpadearon de repente mientras llevaba una cerveza a un cliente en el patio.

"Vi un avión en el cielo descendiendo sobre nuestras canchas de voleibol en llamas", dijo. "En ese momento, entré en pánico. Me di la vuelta, corrí por el bar gritando, diciendo a todos que un avión se estaba estrellando".

El gobernador predijo que el número de muertos aumentaría, y señaló que las autoridades estaban buscando a "un puñado de personas más" pero "no esperamos encontrar a nadie más con vida".

El Hospital de la Universidad de Louisville informó que dos personas estaban en estado crítico en la unidad de quemados. Dieciocho personas fueron tratadas y dadas de alta en ese hospital u otros centros de salud.

El aeropuerto está a 11 kilómetros del centro de Louisville, cerca de la frontera estatal con Indiana, áreas residenciales, un parque acuático y museos. El aeropuerto reanudó operaciones el miércoles, con al menos una pista abierta.

El estado de los tres miembros de la tripulación de UPS a bordo del McDonnell Douglas MD-11, fabricado en 1991, aún era desconocido, según Beshear. No estaba claro si estaban contabilizados entre los muertos.

UPS dijo que estaba "terriblemente apenada".

Su centro logístico de Louisville es la más grande de la compañía. El recinto emplea a más de 20.000 personas en la región, maneja 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.

Jeff Guzzetti, un exinvestigador federal de accidentes, dijo que varias cosas podrían haber causado el incendio mientras el avión de UPS rodaba por la pista.

"Podría haber sido el motor desprendiéndose parcialmente y arrancando las líneas de combustible. O podría haber sido una fuga de combustible que prendió y luego quemó el motor", dijo Guzzetti.

El accidente tiene muchas similitudes con uno en 1979 en el que el motor izquierdo se desprendió de un avión de American Airlines mientras despegaba del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, matando a 273 personas, dijo.

Guzzetti señaló que ese avión y el de UPS estaban equipados con los mismos motores de General Electric y ambos aviones se sometieron a un mantenimiento intensivo en el mes anterior a sus accidentes. La NTSB atribuyó el accidente de Chicago a un mantenimiento inadecuado. El avión del accidente de 1979 era un DC-10, pero el avión MD-11 de UPS está basado en el DC-10.

Los registros de vuelo muestran que el avión de UPS estuvo en tierra en San Antonio desde el 3 de septiembre hasta el 18 de octubre, pero no estaba claro qué mantenimiento se realizó y si tuvo algún impacto en el accidente.

___

Golden informó desde Seattle. Los reporteros de Associated Press Ed White en Detroit; Rebecca Reynolds en Louisville, Kentucky; Josh Funk en Omaha, Nebraska; Jonathan Mattise y Travis Loller en Nashville, Tennessee; y Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire, contribuyeron.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.