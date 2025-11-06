Despliegue de Guardia Nacional ordenado por Trump en Washington D. C. se amplía hasta 28 de febrero

La Guardia Nacional de Washington D.C. seguirá desplegada en la capital de Estados Unidos hasta finales de febrero, según las órdenes formales revisadas por The Associated Press.

El documento, fechado el 4 de noviembre, extiende la orden original del 11 de agosto y establece que los efectivos de la Guardia estarán en la ciudad al menos hasta el 28 de febrero. Además, establece que la misión adicional responde a la emergencia declarada en agosto por el presidente, Donald Trump, y está bajo las directrices del "secretario de Guerra para proteger la propiedad y las funciones federales en el Distrito de Columbia y apoyar a las fuerzas del orden federales y del Distrito".

Cientos de tropas de la Guardia Nacional están en Washington desde agosto, cuando comenzó lo que Trump describió como una misión para combatir la delincuencia que incluyó la toma de control federal del departamento de policía local. Esa orden expiró en septiembre, pero los aproximadamente 2.000 miembros de la Guardia Nacional de D.C. y de al menos otros ocho estados permanecen en la ciudad, y la mayoría de los contingentes señalan que planean retirarse a finales de noviembre.

La Guardia Nacional de D.C. es la que más soldados aporta, con 949 de los 2.375 miembros que tiene en total la fuerza de trabajo. Virginia Occidental es el siguiente, con 416 guardias.

Algunos estaban armados y formaban parte del despliegue militar en espacios públicos, especialmente en parques federales alrededor de la ciudad y en estaciones de metro, así como en la estación de tren de Amtrak.

El grupo de trabajo de la Guardia Nacional parece haber dedicado una gran parte de su tiempo a labores de jardinería y paisajismo en la capital. En una actualización proporcionada a principios de octubre, los responsables del grupo presumieron de que sus efectivos habían recogido 1.150 bolsas de basura, esparcieron 870 metros cuadrados (1.045 yardas cúbicas) de mantillo, retiraron 50 camiones de desechos vegetales, limpiaron 12,7 kilómetros (7,9 millas) de carretera, pintaron 82 metros (270 pies) de cercas y podaron 400 árboles. Desde entonces, la mayoría de los reportes diarios del grupo de trabajo solo aportan nuevas cifras de tropas y no resúmenes de los esfuerzos de mejora.

Una parte de la Guardia de D.C. ha trabajado con varios vecindarios en esfuerzos de embellecimiento a pedido de autoridades locales y residentes.

La presencia de miembros de la Guardia en la ciudad es objeto de una demanda en curso, presentada el 4 de septiembre por el fiscal general de D.C., Brian Schwalb, que desafía la movilización de la Guardia Nacional por parte del gobierno de Trump en la ciudad, de mayoría demócrata. Esa demanda hizo que 45 estados presentasen recursos: 23 apoyando a la medida y 22 alineándose con la ciudad. La Casa Blanca alegó que tiene plena autoridad para ordenar el despliegue en Washington porque es el comandante designado de la Guardia de D.C.

En documentos judiciales presentados por Schwalb para solicitar la retirada de la Guardia de la ciudad se indicó que había planes para que el despliegue continuase al menos hasta el próximo verano. La jueza de distrito de Estados Unidos Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, escuchó los argumentos al pedido de Schwalb el 24 de octubre, pero aún no se ha pronunciado.

No está claro por cuánto tiempo mantendrán los otros estados —que actualmente incluyen a Luisiana, Misisipi, Ohio, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Georgia y Alabama— sus tropas desplegadas en el grupo de trabajo de Washington. Varios de ellos dijeron a la AP que tenía previsto finalizar el despliegue para el 30 de noviembre, aunque indicaron que eso dependía también de posibles órdenes que prorrogasen la movilización. La orden no menciona a los otros estados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.