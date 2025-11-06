Agentes federales se llevan a una niña de 1 año tras arrestar a su padre en Los Ángeles

Agentes federales de inmigración en Los Ángeles arrestaron a un estadounidense durante una redada afuera de una tienda Home Depot, y luego dos de ellos se subieron a su coche y se fueron con la hija pequeña del hombre sujeta en un asiento de seguridad en la parte trasera, denunciaron el miércoles activistas y familiares.

Un video grabado por un miembro de la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles —una coalición de defensa de inmigrantes— muestra al hombre con las manos en la espalda y apoyado contra su coche antes de que se lo llevaran, mientras dos agentes enmascarados con cascos y chalecos antibalas se suben al coche y se alejan. La hija de 1 año del hombre aparece en una imagen borrosa sujeta a un asiento de seguridad en la parte trasera.

Se ve a personas videograbando a los agentes en el coche y se les escucha gritar: "¡hay un bebé en la parte trasera!" mientras los agentes se alejan.

“Fue un acto peligroso que hombres armados se subieran a un coche con esa niña y la sacaran de la situación”, expresó Lindsay Toczylowski, cofundadora del Immigrant Defenders Law Center. La firma, que maneja casos de inmigración, fue contactada por miembros de la comunidad para ayudar a reunificar a la familia, pero no representa al hombre porque él es estadounidense, apuntó.

Toczylowski comentó que familiares de la niña la recogieron más tarde en oficinas federales en Los Ángeles.

"Deberían haber seguido protocolos que tuvieran en cuenta el mejor interés de esa niña", expresó.

En un correo electrónico, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que un ciudadano estadounidense salió de su vehículo blandiendo un martillo y lanzando piedras mientras agentes de la Patrulla Fronteriza llevaban a cabo la redada. Funcionarios dijeron que fue arrestado por presunta agresión y que se encontró una pistola en su coche, la cual figura como robada en el estado de Nueva York. Los funcionarios no respondieron a preguntas sobre por qué los agentes se llevaron el coche del hombre con la niña.

Cinco inmigrantes fueron arrestados durante la operación, bajo sospecha de violaciones a las leyes de inmigración, señaló el portavoz.

Ed Obayashi, fiscal especial en California y experto en prácticas policiales nacionales y estatales, comentó que, durante operaciones para detener a conductores ebrios, la policía suele toparse con padres arrestados y niños que son dejados solos en vehículos. En esos casos, los agentes suelen llamar a una grúa porque no quieren hacerse responsables del coche, y llevan a los niños en el vehículo patrulla al cuartel, donde la familia puede recogerlos.

Pero dijo que las redadas federales de inmigración implican un escenario diferente, y debido al hecho de que en los alrededores suele haber espectadores para grabar videos, él cree que los agentes probablemente tomaron la mejor decisión.

"Creo que sólo estaban tratando de sacar al vehículo y a la niña de allí y llevarlos a un lugar seguro", manifestó.

La madre del hombre, María, dijo a los reporteros que la familia recibió una llamada de un número desconocido el martes para que recogiera a la niña en las oficinas de la Patrulla Fronteriza en Los Ángeles. Comentó que la pequeña está bien, pero pregunta por su padre, que nació en California y trabaja en el sector de los restaurantes. De momento se desconoce dónde estaba el hombre el miércoles.

María dijo que ella y la niña también son ciudadanas estadounidenses. Se negó a proporcionar su apellido para proteger la identidad de su nieta.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.