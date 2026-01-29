La senadora demócrata Klobuchar anuncia candidatura a gobernadora de Minnesota tras retiro de Walz

La senadora Amy Klobuchar anunció el jueves su postulación para gobernadora de Minnesota, prometiendo enfrentarse al presidente Donald Trump mientras unifica un estado que ha soportado una serie de desafíos incluso antes de la represión migratoria del gobierno federal.

La decisión de Klobuchar ofrece a los demócratas una candidata de alto perfil y ganadora comprobada a nivel estatal, mientras su partido intenta mantener la oficina ocupada por el gobernador Tim Walz. El nominado a la vicepresidencia demócrata en 2024 abandonó su campaña para un tercer mandato a principios de este mes en medio de críticas por la mala gestión de los fondos de los contribuyentes para programas de cuidado infantil.

“Minnesota, hemos pasado por mucho”, expresó Klobuchar en un anuncio en video el jueves. “Estos tiempos requieren líderes que puedan levantarse y no ser sellos de goma de esta administración, sino que también estén dispuestos a encontrar puntos en común y arreglar las cosas en nuestro estado”.

Klobuchar citó la represión migratoria de Trump en Minnesota, la muerte a tiros de dos personas en Minnesota a manos de agentes federales en protestas por las redadas, el asesinato de un líder legislativo estatal y un tiroteo escolar que mató a varios niños, todo ocurrido en el último año. Evitó mencionar directamente las investigaciones en curso sobre fraude en los programas de cuidado infantil que Trump ha utilizado como arma política.

“Creo que debemos defender lo que es correcto y arreglar lo que está mal”, manifestó Klobuchar.

La senadora ha sido una de las críticas más fuertes de Trump, más recientemente por las redadas migratorias que ha provocado protestas masivas.

Varios republicanos ya están haciendo campaña en lo que podría convertirse en un concurso destacado entre 36 gobernaciones en la boleta en noviembre. Entre los que se postulan para la nominación del Partido Republicano están el fundador y director general de MyPillow, Mike Lindell, quien rechazó los resultados de las elecciones de 2020 y cercano a Trump; la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth; el Dr. Scott Jensen, un exsenador estatal que fue el candidato a gobernador del partido en 2022; y la representante estatal Kristin Robbins.

La inmigración y el fraude serán temas en cuestión

La campaña en Minnesota probablemente pondrá a prueba el enfoque inflexible de Trump y sus compañeros republicanos sobre la ley y el orden y el programa de deportación masiva contra las críticas de los demócratas a las tácticas de su administración.

Agentes federales han detenido a niños y adultos que son ciudadanos de Estados Unidos, han entrado en hogares sin órdenes judiciales y han participado en intercambios violentos con manifestantes. Renee Good, residente de Minnesota, fue baleada tres veces por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de enero. El sábado, agentes federales mataron a tiros Alex Pretti, un enfermero, durante una protesta.

Muchos demócratas en el Capitolio han votado en contra de los proyectos que financian al Departamento de Seguridad Nacional de Trump. Un enfrentamiento sobre el financiamiento podría llevar a un cierre parcial del gobierno.

Trump y otros republicanos también intentarán cargar a Klobuchar, o a cualquier otro demócrata, con preguntas sobre la investigación federal en curso sobre los programas de cuidado infantil de Minnesota y su comunidad somalí. Trump también ha hecho repetidas afirmaciones de fraude generalizado en el gobierno estatal, y su administración está investigando a varios funcionarios estatales, incluido Walz. El demócrata asegura que su administración ha investigado, reducido y procesado el fraude.

Klobuchar ha ganado en todo Minnesota

Sirviendo su cuarto mandato en Washington, Klobuchar ha sido fiscal local y candidata presidencial, se posiciona como moderada y ha demostrado la capacidad de ganar en todo Minnesota.

La senadora ganó su candidatura a la reelección en 2024 por casi 16 puntos porcentuales y recibió 135.000 votos más que la nominada presidencial demócrata Kamala Harris, quien había elegido a Walz como su compañero de fórmula. Harris superó a Trump por menos de 5 puntos porcentuales.

Klobuchar llamó la atención durante el primer mandato de Trump por interrogar a sus nominados judiciales, incluido el ahora juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. En las acrimoniosas audiencias de confirmación de Kavanaugh, ella le preguntó al futuro juez, quien fue acusado de agresión sexual cuando era adolescente, si alguna vez había bebido tanto que no recordaba lo que había sucedido. Kavanaugh respondió: “¿Y usted?”.

La senadora, que ha hablado públicamente sobre el alcoholismo de su padre, continuó su interrogatorio. Kavanaugh, quien fue confirmado por un solo voto, luego se disculpó con Klobuchar.

Después de la primera presidencia de Trump, Klobuchar fue una de las legisladoras más francas durante las investigaciones bipartidistas del Congreso sobre la insurrección del 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump atacaron el Capitolio durante la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Como presidenta de la Comisión de Reglas del Senado, presionó a la Policía del Capitolio, a funcionarios de la administración y a otros para obtener detalles sobre lo que las autoridades sabían de antemano y cómo los alborotadores irrumpieron en el Capitolio.

“Es nuestro deber tener respuestas inmediatas a lo que sucedió”, dijo después de ayudar a redactar un informe centrado no en el papel de Trump, sino en mejores protocolos de seguridad para la sede del Congreso.

Candidatura presidencial en 2020

Klobuchar buscó la nominación presidencial demócrata en 2020, postulándose como moderada en el mismo carril político que Biden. Lanzó su campaña de pie afuera en una tormenta de nieve en Minnesota para destacar su “determinación” y las sensibilidades del centro-norte del país que han anclado su identidad política.

Como candidata, Klobuchar enfrentó historias de empleados del Senado descontentos que la describieron como una jefa difícil, pero también se distinguió en escenarios de debate abarrotados como una pragmática decidida. Superó a varios candidatos con mejor financiamiento y se adelantó a Biden en los caucus de Iowa y las primarias de Nuevo Hampshire. Pero Biden, entonces exvicepresidente, la derrotó a ella y a otros en las primarias de Carolina del Sur, lo que la llevó a retirarse y unirse a otros para cerrar filas detrás de él.

Después de la victoria de Biden, Klobuchar hubiera estado bien posicionada para un puesto en el gabinete, quizás incluso como secretaria de Justicia. Pero la división 50-50 del Senado hizo inviable que Biden creara cualquier apertura para que los republicanos recuperaran el control de la cámara.

Klobuchar anunció en 2021 que estuvo en tratamiento por cáncer de mama y en 2024 anunció que estaba libre de la enfermedad, pero sometiéndose a otra ronda de radiación.

Ahora hay cuatro senadores que buscan liderar sus estados de origen. Klobuchar se une al demócrata de Colorado, Michael Bennet; a la republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, y al republicano de Alabama, Tommy Tuberville. Bennet, Blackburn y Klobuchar no están en reelección en 2026, por lo que podrían permanecer en el Senado si no ganan sus contiendas para gobernador. Tuberville está en el último año de su mandato de seis años y dejará el Senado en enero de 2027.

______

Barrow informó desde Atlanta y Maya Sweedler en Washington.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.