Ataque con dron ruso mata a 3 en el sur de Ucrania antes de nuevas conversaciones de paz

Un ataque con drones rusos causó tres muertos en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, durante la noche, dijeron las autoridades el jueves, mientras el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, advirtió que Moscú planea otro bombardeo a gran escala a pesar de los planes para celebrar nuevas conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos el fin de semana.

El ataque en Zaporiyia provocó un gran incendio en un edificio de apartamentos, según los servicios de emergencias.

Los bomberos también trabajaron durante la noche para sofocar incendios en la región central de Dnipropetrovsk, donde dos personas resultaron heridas, apuntaron las autoridades.

Zelenskyy afirmó que los reportes de la inteligencia ucraniana indican que Rusia está reuniendo fuerzas para un gran ataque aéreo. Operativos anteriores de gran envergadura, en los que se han llegado a emplear más de 800 aviones no tripulados y misiles de crucero y balísticos, han tenido como objetivo la red eléctrica local.

Los continuos ataques desacreditan las conversaciones de paz, señaló Zelenskyy. "Cada ataque ruso lo hace", expresó el miércoles por la noche.

Los bombardeos diarios de las fuerzas del Kremlin sobre zonas civiles más allá de los alrededor de 1.000 kilómetros (600 millas) del frente, han continuado a pesar de la condena internacional y de los intentos de poner fin a los combates casi cuatro años después de que Rusia lanzara su devastadora invasión de Ucrania.

Las negociaciones entre Kiev y Moscú están listas para reanudarse el domingo, en medio de dudas sobre el compromiso de Rusia con un acuerdo.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea acusó al Kremlin de no tomarse en serio las conversaciones, y el jueves pidió en Bruselas que se ejerza más presión sobre Moscú para que haga concesiones.

“Vemos que están aumentando sus ataques a Ucrania porque no pueden avanzar en el campo de batalla. Así que están atacando a civiles”, aseveró Kaja Kallas acerca de Rusia durante una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

Subrayó que Europa, que ve su propia seguridad futura en juego en Ucrania, debe estar completamente involucrada en las conversaciones para poner fin a la guerra. Durante el último año, el impulso para alcanzar un acuerdo ha estado liderado por el gobierno de Trump, y los líderes europeos temen que no se tengan en cuenta sus preocupaciones.

El número de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos durante la guerra podría alcanzar los 2 millones para la primavera, con Rusia sufriendo el mayor número de bajas en cualquier potencia importante desde la Segunda Guerra Mundial, según un informe de un grupo de expertos internacional publicado el martes.

Solo en el último mes, Rusia ha lanzado más de 6.000 drones sobre Ucrania, explicó el ministro ucraniano de Defensa , Mykhailo Fedorov. Rusia está mejorando constantemente sus drones y sus tácticas, dijo el miércoles por la noche, lo que llevó a Ucrania a cambiar su estrategia de defensa aérea, dijo sin ofrecer más detalles acerca de los cambios.

Los periodistas de The Associated Press Kamila Hrabchuk en Kiev y Lorne Cook en Bruselas contribuyeron a este despacho.

