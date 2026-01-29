Videos muestran a Pretti forcejeando con agentes federales en Minneapolis 11 días antes de su muerte

Alex Pretti fue derribado con fuerza por agentes federales de inmigración después de patear la luz trasera de su vehículo durante una protesta en Minneapolis 11 días antes de morir por los disparos de miembros de la Patrulla Fronteriza, según muestran videos que salieron a la luz el miércoles.

El altercado del 13 de enero fue capturado en un par de videos que muestran a Pretti gritando improperios a los agentes federales y forcejeando con ellos. Cuando está en el piso se le cae el abrigo de invierno que lleva y, o bien se libera o bien los oficiales lo dejan ir y él huye.

Cuando da la espalda a la cámara, se ve lo que parece ser una pistola en su cintura. En ningún momento los videos muestran a Pretti echando mano del arma y no está claro si los agentes federales la vieron.

Una persona con conocimiento del incidente confirmó a The Associated Press que el hombre que aparece en la grabación es Pretti y que él le había hablado a su familia de la la confrontación. La persona habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles para la familia.

Los nuevos videos reavivaron de inmediato el debate nacional sobre la muerte de Pretti, de 37 años y enfermero de cuidados intensivos en el Centro Médico de Veteranos de Minneapolis. Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente del país, publicó uno de los videos en X y comentó: "solo un observador legal pacífico".

Abogado: los nuevos videos no justifican los tiros

Steve Schleicher, un abogado de Minneapolis que representa a los padres de Pretti, señaló que el altercado previo no justifica de ninguna manera los disparos letales a Pretti el sábado.

“Una semana antes de que Alex fuera abatido en la calle, a pesar de no representar una amenaza para nadie, fue agredido violentamente por un grupo de agentes (de Inmigración y Control de Aduanas; ICE por sus siglas en inglés)”, dijo Schleicher en un comunicado. “Nada de lo que sucedió una semana antes podría haber justificado el asesinato de Alex a manos de ICE el 24 de enero”.

La oficina de investigación de Seguridad Nacional está revisando los nuevos videos y el incidente, indicó un portavoz del departamento. No se sabe si alguno de los agentes involucrados estuvo presente en el asesinato de Pretti.

El letal tiroteo del fin de semana pasado ocurrió en la acera de una calle donde Pretti había estado grabando a los agentes de inmigración. En un video de un testigo, un oficial lo empuja, y luego Pretti es derribado y media docena de agentes intentan someterlo. Uno ve el arma de Pretti, para la que tenía licencia, y grita: “Tiene un arma”. Dos agentes abren entonces fuego y Pretti es asesinado.

Funcionarios del gobierno de Trump reaccionaron con rapidez afirmando que Pretti se había acercado a los agentes con un arma y los había atacado.

El altercado y el tiroteo fueron capturados en múltiples videos y mostraron que Pretti nunca sacó su arma y no agredió a ningún agente. Cuando le dispararon en la espalda tendido en el suelo sostenía su celular.

Las nuevas grabaciones de la semana anterior a su muerte proceden de dos fuentes. Una, publicada por el Minnesota Star Tribune y luego obtenido por la AP, fue tomado por Max Shapiro, un testigo que filmó la interacción. La segunda era de un equipo de The News Movement, un medio de comunicación online.

Confrontación entre silbidos y gritos

Shapiro, un abogado de Minneapolis, relató en una entrevista el miércoles que vio en un chat de Signal que los agentes migratorios estaban en la zona. Llegó a la zona en auto, estacionó a media cuadra de los oficiales y salió del vehículo.

“Los observadores estaban bastante alterados y gritando", dijo agregando que los agentes comenzaron a intentar hacer retroceder a la multitud, pero sus órdenes quedaron en gran medida ahogadas por los silbidos y los gritos.

La grabación de The News Movement muestra a Pretti —con gafas, una gorra de béisbol oscura y un abrigo de invierno— gritando a los vehículos federales, y en un momento dado parece escupir y gritar “basura” hacia el lado del conductor de una Ford Expedition oscura con luces rojas y azules intermitentes.

Cuando el vehículo se aleja lentamente, Pretti patea su luz trasera y luego da una segunda patada que rompe el plástico rojo y deja la luz trasera colgando.

Shapiro comenzó a grabar con su celular justo después de que Pretti pateara la luz trasera.

Ambos videos capturan cómo la puerta trasera del vehículo se abre de golpe y un agente de inmigración, ataviado con una máscara antigás y casco, sale y comienza a caminar hacia Pretti.

El agente agarra a Pretti por el pecho y tira de él hacia el auto mientras este agita los brazos. El oficial tira de nuevo a Pretti a la calle y lo pone de rodillas, cayendo sobre él en la refriega.

Otros agentes enmascarados y con casco los rodean e intentan someter a Pretti. Otros hacen guardia entre el grupo y una multitud que grita, antes de que los oficiales lancen botes de gases lacrimógeno y se retiren.

Después de que Pretti se aleje tambaleándose, Shapiro se acerca y lo abraza, preguntándole si está bien.

Pretti afirma que sí antes de volverse hacia otros implicados en el altercado y preguntar: ”¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos a salvo?”.

Shapiro dijo que entiende que algunos usarán los videos para intentar vilipendiar a Pretti, pero que parecía alguien que se preocupaba mucho por lo que les sucedía a los afectados por la campaña de deportaciones del gobierno de Trump.

“No soy un experto en política migratoria (...) pero tiene que haber una mejor forma de abordar esto", apuntó Shapiro.

Bedayn informó desde Denver.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.