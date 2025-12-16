La policía publica nuevos videos del atacante de la Universidad Brown

Las autoridades tocaban puertas en busca de videos y revisaban la nieve y los contenedores de basura en busca de más pruebas que pudieran conducir al atacante de la Universidad Brown, cuyo rostro estaba cubierto o no era visible en las imágenes capturadas antes y después del tiroteo del fin de semana en el que murieron dos estudiantes y nueve más resultaron heridos.

El lunes, las autoridades publicaron tres nuevos videos del hombre que presuntamente perpetró el ataque del sábado; en ellos, se le ve usando una máscara y una chaqueta oscura de dos tonos. Aunque su rostro no era visible, las imágenes tomadas cerca de dos horas antes del tiroteo son las más claras que se tienen hasta ahora.

El FBI dijo que el hombre mide aproximadamente 1,73 metros de altura y tiene una complexión robusta. La agencia ofreció una recompensa de 50.000 dólares por información que conduzca a la identificación, arresto y condena del responsable.

“Pedimos la ayuda del público”, dijo en una conferencia de prensa el jefe de policía de Providence, el coronel Oscar Perez, e instó a las personas que pudieran reconocer al sospechoso a que llamen a una línea de información.

La policía renovó su búsqueda tras liberar a una persona de interés el domingo, una vez que determinaron que las pruebas apuntaban a otro lado. Mientras tanto, comenzaron a surgir detalles sobre los estudiantes que fueron baleados.

La orden de cierre para la escuela, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, se levantó el domingo después de que las autoridades dijeron que habían detenido a la persona de interés. Pero las esperanzas de una resolución rápida se desvanecieron cuando anunciaron horas después que la habían liberado.

El abrupto cambio de dirección marcó un revés en la investigación mientras surgen preguntas sobre la seguridad del campus, la aparente falta de evidencia en video de la escuela y si el enfoque en la persona de interés le dio al atacante más tiempo para escapar.

El gobernador Dan McKee solicitó más policías locales en las escuelas para brindar tranquilidad a los estudiantes, familias y educadores.

Una iglesia en el campus de la universidad planeó organizar una “Ceremonia comunitaria de lamento, sanación y esperanza” el martes por la noche.

Surgen nuevos videos

Antes de la conferencia de prensa del lunes, la policía publicó un segundo video donde aparece alguien vestido de negro caminando por una calle de la ciudad minutos después del tiroteo. En el material, al igual que en el publicado el día del incidente, no puede verse el rostro del sospechoso.

En un vecindario cerca de la universidad, varios agentes recorrían lentamente un patio cubierto de nieve en busca de evidencia. Mientras tanto, elementos que se identificaron como alguaciles federales preguntaron a los residentes si tenían cámaras de seguridad.

El tiroteo ocurrió mientras se llevaban a cabo los exámenes finales en Brown, una de las escuelas más antiguas y prestigiosas del país. Los investigadores no estaban seguros de cómo el tirador ingresó al aula en el primer piso, y el ataque desató horas de caos.

El fiscal general Peter Neronha, quien dijo el domingo que no había muchas cámaras donde ocurrió el ataque, afirmó el lunes que los investigadores habían logrado “avances constantes”.

Una de las personas fallecidas participaba activamente en la iglesia. La otra superó problemas de salud

El tiroteo ocurrió en un aula estilo auditorio donde los miembros de un grupo de estudio se preparaban para un examen próximo.

Ella Cook, una estudiante de segundo año de 19 años que era vicepresidenta de los Republicanos Universitarios de Brown y muy querida en su iglesia en Birmingham, Alabama, fue una de las estudiantes asesinadas, informó su pastor.

Al anunciar su muerte el domingo, el reverendo R. Craig Smalley describió a Cook como “una luz increíblemente fundamentada, fiel y brillante” que animaba y “elevaba a quienes la rodeaban”.

“Ella era conocida por su corazón valiente, audaz y amable mientras servía a su capítulo y a sus compañeros de clase”, dijo Martin Bertao, el presidente del club, en un mensaje publicado en X.

El otro estudiante que fue asesinado era MukhammadAziz Umurzokov, un estudiante de primer año de 18 años que estudiaba bioquímica y neurociencia. Ayudaba a un amigo en una sesión de repaso para un examen final de economía cuando fue baleado, dijo su hermana.

Cuando era niño, Umurzokov sufrió un padecimiento neurológico que requirió cirugía, y más tarde usó un corsé debido a la escoliosis, dijo Samira Umurzokova, señalando que la familia emigró a Estados Unidos desde Uzbekistán cuando ella, su hermano y su hermana eran jóvenes. Desde una edad temprana, supo que quería ser neurocirujano para ayudar a otros como él.

“Tuvo tantas dificultades en su vida, y logró entrar a esta increíble escuela y se esforzó mucho por cumplir la promesa que hizo cuando tenía siete años”, dijo el lunes por teléfono a la AP.

Solo una de las nueve personas heridas había sido dada de alta hasta el domingo, dijo la presidenta de Brown, Christina Paxson. Una estaba en estado crítico, mientras que las otras siete estaban en estado crítico pero estable. El alcalde Brett Smiley dijo el lunes por la noche que ninguna de ellas había empeorado, pero que no tenía más información.

La Academia Durham, una escuela privada de educación básica en Durham, Carolina del Norte, confirmó que una reciente graduada, Kendall Turner, resultó gravemente herida y que sus padres estaban con ella. “Nuestra comunidad escolar apoya a Kendall, sus compañeros de clase y sus seres queridos”, dijo la escuela en un comunicado.

Otro alumno herido, Spencer Yang, un estudiante de primer año de 18 años de la ciudad de Nueva York, dijo al New York Times y al Brown Daily Herald desde una cama de hospital que se produjo una alocada estampida cuando el hombre armado entró en la sala donde él y los otros estudiantes estudiaban para los exámenes finales. Muchos alumnos corrieron hacia el frente de la sala, pero Yang dijo que terminó en el suelo entre algunos asientos y fue baleado en la pierna.

Yang, quien espera ser dado de alta en los próximos días, dijo que trató de mantener conscientes a algunos de los estudiantes más gravemente heridos hasta que llegó la policía.

___

Los periodistas de The Associated Press Jennifer McDermott y Matt O’Brien en Providence, Brian Slodysko en Washington, Michael Casey en Boston, Patrick Whittle en Portland, Maine, John Seewer en Toledo, Ohio, Kathy McCormack en Concord, New Hampshire, y Heather Hollingsworth en Mission, Kansas, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.