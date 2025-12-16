Ejército de EEUU identifica a 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa muertos en Siria

Los dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa que murieron en un ataque en Siria el fin de semana —que el ejército de Estados Unidos atribuyó al grupo Estado Islámico— fueron identificados el lunes y recordados como soldados dedicados.

El ejército indicó que se trata del sargento Edgar Brian Torres Tovar, de 25 años, de Des Moines, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, de Marshalltown.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, ordenó que todas las banderas en el estado ondeen a media asta en su honor. “Estamos agradecidos por su servicio y lamentamos profundamente su pérdida”, declaró.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha dicho que un civil estadounidense que trabajaba como intérprete también murió. Otros tres miembros de la Guardia resultaron heridos en el ataque, informó la Guardia Nacional de Iowa, y señaló que dos de ellos están en condición estable y el otro en buen estado de salud.

El ataque representó una prueba importante para el acercamiento entre Washington y Damasco desde la destitución del gobernante autocrático Bashar Assad hace un año, y ocurrió en un momento en que el ejército estadounidense está ampliando su cooperación con las fuerzas de seguridad sirias. Cientos de soldados estadounidenses están desplegados en el este de Siria, parte de una coalición que lucha contra el EI.

Cómo ocurrió el ataque

En el tiroteo del sábado en el desierto sirio, cerca de la histórica ciudad de Palmira, también resultaron heridos miembros de las fuerzas de seguridad del país, y el atacante fue abatido. El agresor se había sumado a las fuerzas de seguridad internas de Siria como guardia de seguridad hace dos meses, y recientemente fue reasignado ante sospechas de que podría estar afiliado al EI, señaló un funcionario sirio.

El hombre irrumpió en una reunión entre funcionarios de seguridad estadounidenses y sirios que almorzaban juntos y abrió fuego tras enfrentarse con guardias sirios, señaló el domingo Nour al-Din al-Baba, portavoz del Ministerio del Interior.

Al-Baba reconoció que se trató de "una gran falla de seguridad", pero observó que, en el año que ha pasado desde la caída de Assad, "ha habido muchos más éxitos que fracasos" por parte de las fuerzas de seguridad.

El ejército indicó el lunes que el incidente está bajo investigación. Funcionarios militares y el presidente estadounidense Donald Trump han culpado del ataque a un miembro del EI.

El gobierno de Trump promete que habrá represalias

"Nuestros corazones están con sus familias, y oramos por su fortaleza y consuelo durante estos momentos de dolor", declaró el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en redes sociales. "Estados Unidos vengará con fuerza abrumadora a estos estadounidenses caídos".

Trump reiteró la promesa que hizo el fin de semana de que habrá represalias: el lunes les dijo a los periodistas en la Casa Blanca que el EI "será golpeado con fuerza".

Reafirmó también su apoyo al presidente sirio Ahmad al-Sharaa, diciendo que el gobierno sirio no tiene la culpa del ataque mortal.

"Esto no tuvo nada que ver con él", dijo Trump sobre Al-Sharaa. "Esta es una parte de Siria sobre la que realmente no tienen mucho control. Y fue una sorpresa. Él se siente muy mal por ello. Está trabajando en ello. Es un hombre fuerte".

Trump dio la bienvenida a Al-Sharaa —quien lideró la insurgencia relámpago que derrocó el régimen de Assad— a la Casa Blanca para una reunión histórica el mes pasado.

Miembros de la Guardia Nacional de Iowa son recordados como héroes

Mientras tanto, Torres Tovar y Howard fueron recordados como soldados dedicados y "miembros queridos" de la familia de la Guardia Nacional de Iowa, según manifestó en un comunicado Stephen Osborn, general adjunto.

"Ahora nuestro enfoque es brindar un apoyo inquebrantable a sus familias durante este tiempo inimaginable y asegurar que el legado de estos dos héroes nunca sea olvidado", expresó Osborn.

Howard había querido ser soldado desde que era niño, según Jeffrey Bunn, padrastro de Howard y jefe del Departamento de Policía de la Nación Meskwaki en Tama, Iowa, a unos 97 kilómetros (60 millas) al noreste de Des Moines.

Howard "amaba lo que estaba haciendo y era el primero en entrar y el último en salir", escribió Bunn el sábado en la página de Facebook del departamento.

Howard también era un esposo amoroso y un "hombre de fe increíble", agregó Bunn, y señaló que el hermano menor de Howard, un sargento de escuadra en la Guardia Nacional de Iowa, escoltaría a "Nate" de regreso al estado.

Howard se sintió inspirado por el hecho de que su abuelo también había estado en las fuerzas armadas, y quería prestar servicio durante 20 años, según una publicación de abril en una página de Facebook dedicada a compartir historias de la unidad. Llevaba más de 11 años de servicio.

Tres colegas de la Guardia de Iowa que fueron desplegados con Torres Tovar reflexionaron sobre su carácter en una declaración conjunta a la estación de televisión local WOI.

David Hernandez, Freddy Sarceño y Luis Corona dijeron que era alguien "muy positivo", orientado a la familia y que siempre ponía primero a los demas.

___

Fingerhut informó desde Des Moines. La periodista de The Associated Press Abby Sewell contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.