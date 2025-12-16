Zelenskyy: las propuestas para acabar con la guerra en Ucrania podrían enviarse a Rusia en días

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que las propuestas negociadas con funcionarios de Estados Unidos sobre un acuerdo de paz para poner fin a los casi cuatro años de guerra de su país con Rusia podrían finalizarse en cuestión de días, tras lo cual los enviados estadounidenses las presentarán al Kremlin antes de posibles reuniones adicionales en Estados Unidos el próximo fin de semana.

Zelenskyy dijo a los periodistas el lunes por la noche que el borrador del plan de paz tratado con Estados Unidos durante las conversaciones en Berlín ese día es "muy viable". Sin embargo, advirtió que algunos temas clave, especialmente lo que sucede con el territorio ucraniano ocupado por las fuerzas invasoras rusas, siguen sin resolverse.

Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos parecen estar ganando impulso. Pero el presidente ruso, Vladímir Putin, podría resistirse a algunas de las propuestas elaboradas por funcionarios de Washington, Kiev y Europa Occidental, incluidas las garantías de seguridad para Ucrania en el período posterior a la guerra.

Funcionarios estadounidenses dijeron el lunes que hay consenso de Ucrania y Europa sobre aproximadamente el 90% del plan de paz redactado por Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "creo que estamos más cerca ahora que nunca" de un acuerdo de paz.

Sin embargo, quedan muchos posibles obstáculos.

Zelenskyy reiteró que Kiev descarta reconocer el control de Moscú sobre cualquier parte del Donbás, una región de importancia económica en el este de Ucrania compuesta por Luhansk y Donetsk. El ejército ruso no controla por completo ninguna de las dos.

"Los estadounidenses están tratando de encontrar un compromiso", dijo Zelenskyy, antes de visitar Holanda el martes. "Proponen una 'zona económica libre' (en el Donbás). Y quiero recalcar una vez más: una 'zona económica libre' no significa bajo el control de la Federación Rusa".

El tema territorial sigue siendo uno de los obstáculos más difíciles para un acuerdo integral.

Putin quiere que todas las áreas en cuatro regiones clave que sus fuerzas han tomado, así como la península de Crimea, que Moscú se anexionó ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso.

Zelenskyy advirtió que si Putin rechaza los esfuerzos diplomáticos, Ucrania espera una mayor presión occidental sobre Moscú, incluidas sanciones más duras y apoyo militar adicional para la defensa. Kiev buscaría sistemas de defensa antiaérea mejorados y armas de largo alcance si la diplomacia fracasa, dijo.

Ucrania y Estados Unidos están preparando hasta cinco documentos relacionados con el marco de paz, varios de ellos centrados en la seguridad, dijo Zelenskyy.

Se mostró optimista sobre el progreso en las conversaciones de Berlín.

"En general, hubo una demostración de unidad", afirmó Zelenskyy. "Fue verdaderamente positivo en el sentido de que reflejó la unidad de Estados Unidos, Europa y Ucrania."

