Rebeldes anuncian retirada de ciudad en el este de Congo pero continúan combates

Los rebeldes del M23 anunciaron que se retirarán de una ciudad estratégica en el este de la República Democrática del Congo que tomaron la semana pasada, mientras los combates en la región se intensifican a pesar de un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos.

Los rebeldes se retirarán de Uvira, la ciudad estratégica, declaró Corneille Nangaa, líder de la Alianza del Río Congo, que incluye al M23.

Afirmó que la retirada fue solicitada por Estados Unidos y es una "medida unilateral de construcción de confianza" para facilitar el proceso de paz.

El comunicado también pidió la desmilitarización de Uvira, la protección de su población e infraestructura, y el monitoreo del alto al fuego mediante el despliegue de una fuerza neutral. No se mencionó si la retirada del M23 está supeditada a la implementación de estas medidas.

Residentes de Uvira dijeron que los rebeldes aún están en la ciudad.

El M23, un grupo respaldado por Ruanda, tomó el control de la ciudad la semana pasada tras una ofensiva rápida lanzada a principios de mes. Junto con las más de 400 personas muertas, alrededor de 200.000 han sido desplazadas, según funcionarios regionales.

La última ofensiva de los rebeldes se produce a pesar de un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos firmado a principios de este mes por los presidentes de Congo y Ruanda en Washington.

Estados Unidos acusó la semana pasada a Ruanda de violar el acuerdo al respaldar una nueva ofensiva rebelde en el este del Congo y advirtió que la administración Trump tomará medidas contra los "saboteadores" del acuerdo.

El acuerdo no incluyó al grupo rebelde, que está negociando por separado con el Congo y acordó a principios de este año un alto el fuego que ambas partes acusan a la otra de violar. Sin embargo, obliga a Ruanda a detener el apoyo a grupos armados como el M23 y trabajar para poner fin a las hostilidades.

El avance de los rebeldes llevó el conflicto a las puertas de la vecina Burundi, que ha mantenido tropas en el este del Congo durante años, aumentando los temores de un desbordamiento regional más amplio.

Al menos 30.000 congoleños han cruzado la frontera cercana hacia Burundi desde el 8 de diciembre, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Burundi. También ha habido informes de proyectiles cayendo en la ciudad de Rugombo, en el lado burundés de la frontera.

Congo, Estados Unidos y expertos de la ONU acusan a Ruanda de respaldar al M23, que ha crecido de cientos de miembros en 2021 a alrededor de 6.500 combatientes, según la ONU.

Más de 100 grupos armados están compitiendo por el control del este del Congo, rico en minerales, cerca de la frontera con Ruanda, siendo el M23 el más prominente. El conflicto ha creado una de las crisis humanitarias más significativas del mundo, con más de siete millones de personas desplazadas, según la agencia de refugiados de la ONU.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.