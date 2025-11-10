La BBC enfrenta crisis de liderazgo tras renuncias por editar discurso de Trump

La BBC enfrentaba una crisis de liderazgo y una creciente presión política el lunes después de que su principal ejecutivo y su jefa de noticias renunciaron debido a la edición de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La renuncia del director general de la BBC, Tim Davie, y de la jefa de noticias, Deborah Turness, por acusaciones de sesgo fue bien recibida por Trump, quien dijo que la forma en que se había editado su discurso era un intento de “inclinar la balanza de una elección presidencial”.

El presidente de la BBC, Samir Shah, se disculpó el lunes por el “error de juicio” de la emisora al editar el discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes de que una multitud de seguidores asaltara el Capitolio en Washington.

“Reconocemos que la forma en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta”, afirmó Shah en una carta a los legisladores.

El programa de una hora titulado “Trump: ¿Una segunda oportunidad?”, se emitió como parte de la serie documental “Panorama” de la BBC días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Se unieron tres citas de dos secciones del discurso de 2021, pronunciadas con casi una hora de diferencia, en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y “luchar con todo”. Entre las partes eliminadas estaba una sección donde Trump pedía a sus seguidores manifestarse pacíficamente.

En una carta de renuncia al personal, Davie dijo: “Se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final”.

Turness comentó que la controversia estaba dañando a la BBC y que renunciaba “porque la responsabilidad recae en mí”.

Al llegar el lunes a la sede central de la BBC en Londres, Turness defendió a los periodistas de la organización contra las acusaciones de sesgo.

“Nuestros periodistas son personas trabajadoras que se esfuerzan por la imparcialidad, y respaldaré su periodismo”, expresó. “No hay sesgo institucional. Se cometen errores, pero no hay sesgo institucional”.

Trump publicó un enlace a una historia del Daily Telegraph sobre la edición del discurso en su red Truth Social, agradeciendo al periódico “por exponer a estos ‘periodistas’ corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron inclinar la balanza de una elección presidencial”. Calificó eso como “¡algo terrible para la democracia!”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó en X, publicando una captura de pantalla de un artículo titulado “Trump va a la guerra con las ‘noticias falsas’ de la BBC” junto a otro sobre la renuncia de Davie, con las palabras “disparo” y “perseguidor”.

El discurso de Trump editado

La presión sobre los principales ejecutivos de la emisora fue en aumento desde que el Daily Telegraph, de tendencia derechista, publicó partes de un dossier compilado por Michael Prescott, quien fue contratado para asesorar a la BBC sobre estándares y directrices.

Además de la edición de Trump, el dossier criticó la cobertura de la BBC sobre temas transgénero y planteó preocupaciones de sesgo anti-Israel en el servicio árabe de la emisora británica.

El episodio de “Panorama” mostró un clip editado del discurso de enero de 2021 en el que Trump afirmaba que las elecciones presidenciales de 2020 habían sido manipuladas. Se muestra a Trump diciendo: “Vamos a caminar hacia el Capitolio y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con todo”.

Según el video y una transcripción de los comentarios de Trump ese día, él dijo: “Estaré allí con ustedes, vamos a caminar, vamos a caminar. Cualquiera que quieran, pero creo que aquí mismo, vamos a caminar hacia el Capitolio, y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas, y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos".

“Porque no se recupera nuestro país con debilidad. Hay que mostrar fuerza y ser fuertes. Hemos venido a exigir que el Congreso haga lo correcto y solo cuente a los electores que han sido legalmente designados, legalmente designados".

“Yo sé que todos aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica”.

Trump usó la frase “luchar con todo” hacia el final del discurso, pero sin hacer referencia al Capitolio.

“Lucharemos con todo. Y si no luchamos con todo, ya no tendremos un país”, dijo Trump.

En una carta al Comité de Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico, Shah dijo que el propósito de editar las palabras de Trump había sido “transmitir el mensaje del discurso” para que los espectadores pudieran entender cómo había sido recibido por los seguidores de Trump y lo que estaba sucediendo en el terreno.

Explicó que el programa no atrajo “retroalimentación significativa de la audiencia” cuando se emitió por primera vez, pero había recibido más de 500 quejas desde que el dossier de Prescott se hizo público.

Shah reconoció en una entrevista con la BBC que “hubiera sido mejor haber actuado antes. Pero no lo hicimos”.

Una institución nacional

La BBC, con 103 años de antigüedad, enfrenta un escrutinio mayor que otras emisoras, y críticas de sus rivales comerciales, porque es financiada a través de una tarifa de licencia anual de 174,50 libras (230 dólares) pagada por todos los hogares que ven televisión en vivo o cualquier contenido de la BBC.

La emisora está obligada por los términos de su carta a ser imparcial, y los críticos son rápidos en señalar cuando creen que ha fallado. Con frecuencia es un balón político: los conservadores ven una tendencia izquierdista en su producción de noticias y algunos liberales la acusan de tener un sesgo conservador.

También ha sido criticada desde todos los ángulos por su cobertura de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. En febrero, la BBC retiró un documental sobre Gaza de su servicio de streaming después de que se supo que el narrador infantil era hijo de un funcionario del gobierno liderado por Hamás.

Los gobiernos de izquierda y derecha han sido acusados durante mucho tiempo de interferir con la emisora, que es supervisada por una junta que incluye a designados de la BBC y por el gobierno.

El portavoz del primer ministro Keir Starmer, Tom Wells, dijo que el gobierno apoya “una BBC fuerte e independiente” y no cree que la emisora sea sesgada.

“Pero es importante que la BBC actúe para mantener la confianza y corrija los errores rápidamente cuando ocurren”, afirmó.

Craig Oliver, exejecutivo de noticias de la BBC que trabajó como director de comunicaciones para el entonces primer ministro conservador David Cameron, dijo que los de arriba necesitaban hacer un mejor trabajo defendiendo a la corporación.

“Estamos viviendo en un mundo digital de rápido movimiento donde hay muchas personas que quieren atacar a la BBC”, señaló. “Ha sido obvio durante días que la BBC necesitaba dar un paso adelante, explicar, disculparse y seguir adelante”.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.