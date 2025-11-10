Las cancelaciones y retrasos de vuelos empeoran mientras el cierre del gobierno se prolonga en EEUU

Se espera que las complicaciones que enfrentan los estadounidenses en los aeropuertos de todo el país vayan a peor esta semana si el Congreso no logra llegar a un acuerdo para reabrir el gobierno federal.

Las aerolíneas de Estados Unidos cancelaron más de 1.500 vuelos el sábado y más de 2.900 el domingo para cumplir con una orden de la FAA de reducir el tráfico, ya que algunos controladores de tráfico aéreo, que no han cobrado en casi un mes, han dejado de presentarse a trabajar.

Para el lunes por la mañana, las aerolíneas ya habían cancelado casi 1.600 vuelos para el lunes y casi 1.000 para el martes.

El Senado dio un primer paso hacia el fin del cierre el domingo, pero la aprobación final podría tardar aún varios días y los expertos han dicho que tomará tiempo para que los vuelos vuelvan a la normalidad incluso después de que el gobierno reabra.

Muchos aeropuertos enfrentan retrasos significativos para los vuelos que no han sido cancelados, con retrasos en las salidas de aeropuertos en Newark, Orlando, Chicago y Detroit de más de una hora y aumentando, según FlightAware.

Este es el segundo período de pago en el que los controladores de tráfico aéreo no han recibido ningún pago por su trabajo. El jefe del sindicato de controladores de tráfico aéreo, Nick Daniels, ofrecerá una conferencia de prensa el lunes por la mañana para abordar el impacto que el cierre está teniendo en ellos.

Es probable que los retrasos y cancelaciones empeoren a medida que las aerolíneas son cada vez más incapaces de reposicionar aviones, pilotos y asistentes de vuelo debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo.

La FAA implementó una reducción obligatoria del 4% en los vuelos este fin de semana para gestionar el personal. Eso aumentará al 6% el martes y a una reducción del 10% para este próximo fin de semana. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en "Fox News Sunday" que podría hacer falta recortes adicionales de vuelos de hasta el 20%.

“Cada día más controladores no están viniendo a trabajar, cuanto más tiempo pasan sin un cheque de pago”, dijo Duffy.

Hace años que el gobierno tiene escasez de controladores de tráfico, y sucesivos gobiernos han intentado persuadir a los controladores en edad de jubilación para que permanezcan en el trabajo. Duffy dijo que el cierre ha exacerbado el problema, llevando a algunos controladores de tráfico aéreo a acelerar sus jubilaciones.

Aunque el 4% pueda parecer modesto, gran parte de esa reducción está ocurriendo en 40 de los aeropuertos más concurridos y congestionados del país. La FAA dice que la reducción de vuelos es necesaria para mantener a los viajeros seguros, ya que muchos de los controladores restantes han estado trabajando largas horas y haciendo horas extras obligatorias mientras el gobierno sigue sin fondos.

Si no se aborda pronto, la situación podría empeorar aún más a medida que Estados Unidos se adentra en la ajetreada temporada de viajes por vacaciones. Duffy dijo que el tráfico aéreo podría “reducirse a un goteo” para la semana de Acción de Gracias.

___

Los periodistas de Associated Press Stephen Groves y Kevin Freking contribuyeron a este informe desde Washington. El periodista de Associated Press Rio Yamat contribuyó desde Las Vegas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.