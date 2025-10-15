La aviación de EEUU empieza a sentir los efectos del cierre de gobierno

Un mensaje sorprendente llegó por la radio desde una torre de control de tráfico aéreo cerca de Los Ángeles menos de una semana después del cierre del gobierno federal: "La torre está cerrada debido a la falta de personal".

Sin suficientes controladores de tráfico aéreo para guiar los aviones dentro y fuera del Aeropuerto de Hollywood Burbank, la torre quedó inactiva durante casi seis horas el 6 de octubre, dejando a los pilotos coordinar sus movimientos entre ellos. Los retrasos en los vuelos promediaron dos horas y media en uno de los primeros signos visibles de que el cierre ya estaba afectando al sistema de aviación del país.

Desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha reportado escasez de controladores en ciudades de todo Estados Unidos, desde aeropuertos en Boston y Filadelfia, hasta centros de control en Atlanta y Houston. Los retrasos en los vuelos se han extendido a aeropuertos en Nashville, Dallas, Newark y más.

Y ya ha habido un aumento en las ausencias de inspectores de seguridad en algunos aeropuertos. El sindicato que representa a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dice que las ausencias aún no han causado interrupciones mayores, pero advirtió que pronto podría haber filas más largas en los puntos de control de seguridad después de que los trabajadores recibieran sus últimos cheques de pago durante el fin de semana.

Expertos y líderes sindicales dicen que las interrupciones son un recordatorio claro de que el sistema de aviación ya está demasiado estirado por la falta crónica de personal y la tecnología obsoleta. Advierten que las grietas en el sistema podrían profundizarse rápidamente cuanto más se prolongue el cierre y los trabajadores estén sin sus cheques de pago regulares.

"Es como tener una sequía el año después de haber tenido una sequía", declaró Greg Raiff, CEO de Elevate Aviation Group, a The Associated Press.

Los problemas han persistido durante años

Estas preocupaciones no son nuevas. En 2019, el sistema de aviación se tambaleó bajo el peso de un cierre gubernamental de 35 días, el más largo en la historia de Estados Unidos, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Alrededor de la tercera semana, los controladores de tráfico aéreo, muchos de ellos trabajando hasta 60 horas a la semana, demandaron al gobierno por sus cheques de pago perdidos. Una terminal en el Aeropuerto Internacional de Miami se vio obligada a cerrar por la gran cantidad de inspectores de seguridad que se reportaron enfermos. Algunos incluso renunciaron por completo.

"Aquí estamos tantos años después, y los problemas no se han abordado", indicó el abogado de aviación Ricardo Martinez-Cid, un experto certificado por el Colegio de Abogados de Florida en derecho de aviación que representa regularmente a víctimas de accidentes. "Ahora estamos en una peor posición. Y ya se nos había advertido, tuvimos la oportunidad de abordarlo".

Desde entonces, el país ha enfrentado advertencias repetidas. En enero, un choque en el aire sobre el río Potomac que involucró a un avión comercial y un helicóptero militar mató a 67 personas. Una serie de fallos de equipos y cortes de radar este año también destacaron la necesidad de actualizaciones.

Escasez de controladores en un punto ‘crítico’

Antes del último cierre, tanto la FAA como la TSA ya estaban lidiando con escasez de personal. Eso incluye una escasez de alrededor de 3.000 controladores de tráfico aéreo.

Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, ha dicho que los niveles de personal han alcanzado un punto "crítico", el más bajo en décadas. La escasez es tan grave que incluso unos pocos controladores de tráfico aéreo que falten al trabajo pueden interrumpir las operaciones en instalaciones.

"Y además de eso", señaló, "están trabajando con equipos poco fiables".

El cierre comenzó justo cuando la FAA estaba comenzando a hacer algunos progresos en abordar la escasez de controladores y modernizar el equipo obsoleto del que dependen y que sigue interrumpiendo los vuelos cuando falla.

La agencia dice que superó su objetivo de contratar a 2.000 controladores este año después de agilizar el proceso de solicitud en su academia en Oklahoma City, pero aún llevará años eliminar la escasez. Y apenas había comenzado a buscar empresas para ayudar a supervisar un esfuerzo de 12.500 millones de dólares para renovar sus sistemas tecnológicos envejecidos y complejos.

Ahora, el cierre está retrasando esos esfuerzos tan necesarios. Y los líderes sindicales dicen que la escasez de personal podría ser peor para cuando el gobierno reabra.

El cierre podría aumentar las brechas en el personal

Johnny Jones, secretario-tesorero del capítulo de la Federación de Empleados Gubernamentales que representa a los trabajadores de la TSA, expresó su preocupación de que el cierre podría llevar a que aún más inspectores de seguridad abandonen la agencia, especialmente dada la incertidumbre que los trabajadores ya han enfrentado este año. Eso incluye los intentos de la administración Trump de revocar sus derechos de negociación colectiva.

Daniels, mientras tanto, advirtió que podría avivar el miedo entre los controladores y aprendices más nuevos que podrían reconsiderar la carrera por completo para evitar trabajar en futuros cierres.

Es una preocupación de larga data. En 2019, después de que terminó el cierre de 35 días, una audiencia del comité del Congreso profundizó en los impactos en los viajes aéreos.

"Todos estos controladores de tráfico aéreo y profesionales de la seguridad de la aviación fueron utilizados como peones en una lucha política que no tenía nada que ver con la aviación. Esto está mal y no debe permitirse que vuelva a suceder", advirtió el líder sindical que representaba a los controladores de tráfico aéreo en ese momento.

En la audiencia, también hubo llamados bipartidistas para una reforma que mantenga a la FAA financiada "sin interrupción, incluso cuando el resto del gobierno se cierra", como lo expresó un legislador. Se compartieron historias de controladores y agentes de la TSA que asumieron trabajos adicionales para pagar el alquiler, la hipoteca y otras facturas a pesar de trabajar turnos más largos para llenar las brechas en el personal.

Los legisladores y funcionarios de la industria que testificaron estuvieron de acuerdo: El cierre hizo que el sistema de aviación fuera menos seguro.

"Imploramos a todos los involucrados, por favor, escuchen no solo nuestras advertencias sino las advertencias de toda la comunidad. Este ciclo presupuestario vicioso de paradas y arranques con poca o ninguna estabilidad o previsibilidad simplemente tiene que cesar", señaló Nick Calio, entonces presidente y CEO de Airlines for America, un grupo comercial de la industria que representa a aerolíneas como Delta, United y Southwest.

Y sin embargo, el sistema sigue siendo vulnerable a los cierres siete años después, sostuvo Martinez-Cid.

"Desde hace tiempo hace falta una llamada de atención".

___________________________________

El corresponsal Josh Funk contribuyó para esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.