La atención prenatal temprana, la mejor para madres y bebés, disminuye en EEUU

La atención prenatal temprana mejora las probabilidades de tener un embarazo y un bebé sanos. Pero un nuevo reporte federal muestra que en Estados Unidos está en declive.

La proporción de nacimientos de mujeres que comenzaron la atención prenatal en el primer trimestre de gestación bajó del 78,3% en 2021 al 75,5% en 2024, según datos publicados el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Por otra parte, aumentó la proporción de madres que inician esos cuidados más adelante en el embarazo o que no los reciben en absoluto: comenzarlos en el segundo trimestre pasó del 15,4% al 17,3%, mientras que hacerlo en el tercer trimestre o la falta total de atención se incrementó del 6,3% al 7,3%.

“Sabemos que la participación temprana en la atención prenatal está vinculada a mejores resultados generales de salud”, señaló Clayton Alfonso, ginecoobstetra de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Cuando las pacientes retrasan la atención médica durante el embarazo, se “pierde esa ventana para optimizar tanto la atención fetal como la materna”.

Aunque la tendencia identificada en el reporte se mantuvo en casi todos los grupos raciales y étnicos, el descenso fue mayor entre embarazadas pertenecientes a grupos minoritarios. Por ejemplo, la atención en el primer trimestre pasó del 69,7% en 2021 al 65,1% en 2024 entre las madres negras. Recibir atención prenatal tardía o no recibirla eleva el riesgo de mortalidad materna, que es mucho más alta entre las madres negras.

Michelle Osterman, autora principal del informe, indicó que los resultados generales representan un cambio. Entre 2016 y 2021, el momento en que las mujeres en Estados Unidos comenzaban la atención prenatal había mejorado.

Según los médicos, cuanto antes comiencen este tipo de consultas antes pueden detectarse posibles problemas. Las visitas dan a los médicos la oportunidad de compartir consejos de salud y pueden incluir controles de presión arterial, pruebas de detección, análisis de sangre, exámenes físicos y ecografías.

El reporte no ofrece los motivos por los que la atención prenatal se inicia más tarde. Pero la proliferación de zonas donde no se ofrecen este tipo de cuidados en todo el país es una preocupación creciente, manifestó la doctora Grace Ferguson, ginecoobstetra en Pittsburgh.

Muchos hospitales han cerrado unidades de preparación al parto y parto “y es probable que los proveedores de atención prenatal que trabajaban en esos hospitales se hayan mudado también", explicó Ferguson, quien no participó en el informe.

Un reporte de March of Dimes de 2024 halló que más de 35% de los condados de Estados Unidos no prestan atención materna, lo que significa que no hay maternidades ni proveedores de servicios obstétricos. Las mujeres que viven en estas zonas reciben menos atención prenatal, mostró el informe.

Ferguson, quien practica abortos como parte de su atención ginecológica y obstétrica, comentó que las restricciones a la interrupción del embarazo tras la revocación de Roe vs Wade podrían influir, porque algunos obstetras están optando por no ejercer en estados con leyes más restrictivas.

Alfonso, que no participó en el estudio de los CDC, dijo que también sospecha que los problemas de acceso de las pacientes están empujando la atención prenatal más adelante en el embarazo, especialmente en zonas rurales. Las futuras madres pueden tener que viajar más lejos para acudir a sus citas y pueden tener dificultades para encontrar un consultorio que acepte su seguro, especialmente si tienen Medicaid.

Los médicos temen que la situación pueda empeorar.

“Si esta tendencia continúa, me preocupa lo que eso podría significar en términos de morbilidad y mortalidad para nuestras madres”, apuntó Alfonso.

