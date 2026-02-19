Demócratas reclutan a influencers como parte de su estrategia para recuperar a votantes hispanos

Un mitin para impulsar la participación demócrata de cara a las primarias en Texas contó con la presencia de algunas de las principales figuras del partido en el estado. La atención, sin embargo, se centró en alguien que no aparecerá en las boletas.

Carlos Eduardo Espina, un influencer político de inclinación progresista con más de 14 millones de seguidores en TikTok, convivió con legisladores y se tomó fotografías con muchos de los asistentes, quienes no tardaron en compartirlas en redes sociales.

La reunión del martes por la noche en un restaurante mexicano de Houston fue más que un evento político previo a las primarias. También fue una especie de antesala a una estrategia de campaña que los demócratas esperan que los ayude en las elecciones de mitad de mandato de este año y más adelante.

Espina y otros nueve influencers del área de Houston que participaron en el evento son parte central de dicha estrategia, la cual busca construir una red de creadores de contenido en línea para tener un mayor acercamiento con los votantes latinos luego de que muchos de ellos se inclinaron por los republicanos hace dos años.

Espina, quien ha promovido a candidatos y políticas demócratas en ocasiones anteriores, señaló que el partido finalmente parece haber reconocido que necesita copiar a los republicanos y encontrar la manera de conectar con los votantes fuera de los actos tradicionales de campaña.

“Creo que el Partido Demócrata ha cometido muchos errores en el pasado, pero pienso que iniciativas como esta son bastante buenas”, declaró Espina en una entrevista.

Una estrategia local para abordar una brecha nacional

La estrategia, desarrollada por el brazo político de la bancada hispana del Congreso, se está implementando en el área de Houston de cara al inicio de la votación anticipada para las primarias estatales del 3 de marzo. La idea es aprovechar la popularidad de los influencers locales y las superestrellas de las redes sociales como Espina para difundir con mayor eficacia el mensaje demócrata entre los votantes latinos.

Los estrategas esperan ampliar el esfuerzo, llamado “RUIDO” --que consiste en una red de creadores de contenido-- hacia otras primarias disputadas y contiendas rumbo a la elección general en donde los candidatos y votantes latinos podrían resultar decisivos. Sin embargo, los líderes del comité de acción política de la bancada hispana aún no han decidido cuándo o dónde realizarán su próxima inversión.

“La campaña de Trump se puso en contacto con esas voces no tradicionales para amplificar su mensaje”, afirmó la representante demócrata por California, Linda Sánchez, presidenta del comité de acción política del caucus, refiriéndose a la interacción de los republicanos con influencers y podcasters hace dos años. “No anticipamos que esa iba a ser una vía por la cual se difundiera política. Hemos visto lo contrario: que también debemos estar en esos espacios”.

El lanzamiento del programa se produce mientras los demócratas siguen lidiando con un descontento generalizado hacia el partido y con preguntas sobre cómo involucrar de manera eficaz a los votantes, en particular a los jóvenes, a los de color y a los que no tienen título universitario, grupos que se alejaron del partido durante las elecciones presidenciales de 2024.

El presidente Donald Trump avanzó entre los votantes latinos ese año con una estrategia que se basó en gran medida en la interacción con streamers, podcasters y otros creadores de contenido en línea.

Una “llamada de atención”

La estrategia del Caucus Hispano ofrece estipendios a los creadores de contenido que sean aceptados en el programa. El dinero tiene como objetivo cubrir los gastos de viaje para que trabajen con campañas políticas, según material del programa.

En elecciones anteriores, ambos partidos compraron contenido patrocinado a influencers, quienes están obligados a revelar la relación. Espina explicó que la oferta monetaria que recibió fue una fracción de lo que suele ganar con sus videos, los cuales reciben cientos de miles de visitas en promedio, pero indicó que podría tener un mayor impacto para influencers con audiencias más pequeñas.

Espina, quien publica videos en español sobre cuestiones políticas y acumula regularmente cientos de miles de “me gusta”, sostuvo que los legisladores serán los que presenten en última instancia los argumentos para defender su candidatura. Pero la autenticidad y el contenido de fondo del mensaje son fundamentales para convencer a los votantes en línea, puntualizó.

El partido dejó de hablar de asuntos que afectan a “la gente de la clase trabajadora” y en su lugar empezó a abordar temas económicos y culturales de maneras que se sentían ajenas a la forma en que las personas llevan su vida, explicó Espina.

“Creo que parte de ese mensaje,digamos que se perdió hace unos años. Pero ahora, especialmente después de la llamada de atención de la elección de 2024, las cosas definitivamente han mejorado”, manifestó.

El momento de los influencers

Los nueve creadores de contenido del área de Houston reclutados por la bancada hispana —los republicanos tienen su propio grupo hispano en el Congreso— van desde influencers políticos hasta creadores de contenido sobre comida, viajes, deportes y atracciones locales, quienes tienen entre unos pocos miles de seguidores hasta alrededor de 100.000.

“La gente va a hacer más cuando lo escucha de un familiar, cuando lo escucha de un amigo”, subrayó Carlos Castillo, uno de los influencers que integró al programa. “El simple hecho de hablar con la gente de una manera orgánica, ya sea a través de videos de ‘acompáñame mientras me arreglo' ('get ready with me') y mencionar: ‘Ah, y por cierto, se acercan las primarias en nuestro estado’”.

Castillo señaló que el estipendio del programa era comparable a lo que le ofrecían en comisiones empresas como Comcast, United Airlines y FIFA Houston.

No está claro si la estrategia de reclutar a influencers locales en zonas con contiendas disputas le resultará efectiva a los demócratas. Pero ambos partidos han comprendido durante los recientes ciclos electorales que necesitan complementar sus métodos convencionales de campaña para llegar a votantes que normalmente no se involucran en la política.

Eso probablemente aumente el poder de creadores de contenido como Espina.

“Sinceramente, creo que tengo más influencia, al menos ahora, como creador de contenido en redes sociales, de la que tendría en cualquier cargo público, al menos en cualquiera al que pueda postularme”, dijo Espina al ser consultado sobre si alguna vez se presentaría a un cargo público.

“Quién sabe, quizá me postule contra Ted Cruz en unos años”, añadió, refiriéndose al senador republicano por Texas. “Eso sería muy divertido”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.