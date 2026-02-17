Febrero ha sido designado de manera oficial como el Mes de la Historia Negra para reflexionar sobre la lucha de este grupo para terminar con la discriminación racial y, al mismo tiempo, resaltar sus logros. Debido a que son muchos los afrodescendientes que se han destacado por sus enormes contribuciones para mejorar las condiciones de su comunidad y cambiar la historia de Estados Unidos, es difícil hacer una lista que incluya a todos. Aquí destacamos a diez de los más conocidos en diversas áreas y épocas:

Dr. Martin Luther King Jr. (1953-1968)

Tal vez ningún otro afroamericano es tan célebre como el doctor Martin Luther King Jr., quien ganó notoriedad en todo el mundo por su incansable activismo a favor de los derechos humanos en las décadas de 1950 y 1960. Su lucha para terminar con la segregación racial y la discriminación hacia los negros por medios no violentos es un legado que perdura hasta nuestros días. Su asesinato en 1968, a manos de un hombre blanco, generó protestas e indignación mundial, pero acrecentó su figura. Hoy, cada tercer lunes de enero se celebra una fiesta nacional en su honor.

Rosa Parks (1932-1977)

Conocida como la “primera dama de los derechos civiles” y “la madre del movimiento de liberación”, Rosa Parks pasó a la historia por negarse a dejar su asiento en un autobús a un hombre blanco y moverse a la parte de atrás, reservada para los negros. Su acto de desobediencia no solo condujo a su arresto sino que inspiró a la comunidad negra de Montgomery, donde ella vivía, a rebelarse y boicotear los autobuses de esa ciudad por un año. Al final, el caso terminó en una demanda federal que puso fin a la segregación racial en los autobuses.

Harriet Tubman (1820-1913)

Nacida en la esclavitud en 1822, Harriet Tubman cobró notoriedad por sus heroicos esfuerzos para liberar a muchos negros, después de haberse escapado ella misma de sus dueños. Harriet fue una figura clave en el llamado “Underground Railroad”, que era un camino secreto que consistía en una red de casas y albergues creada a lo largo de varios estados para ayudar a los esclavos a escapar hacia el norte del país, donde podían gozar de su libertad.

Frederick Douglass (1817 ó 1818-1895)

Después de escapar de la esclavitud en Maryland, Frederick Douglass se convirtió en líder nacional del movimiento abolicionista en Nueva York y Massachusetts. Ganó fama por su oratoria y por ser un apasionado editor de periódicos y escritor de libros en los que abogó por la liberación de los esclavos. Escribió tres autobiografías en las que narra los hechos durante y después de la Guerra Civil de Estados Unidos. Con sus libros, Douglas puso en entredicho el argumento de que los negros carecían de capacidad intelectual para ser libres. También defendió el derecho al sufragio de las mujeres y abogó por el diálogo entre los diferentes grupos raciales del país.

Sojourney Truth (1793-1883)

Nacida en una familia de esclavos en el condado de Ulster, en Nueva York, Sojourner Truth escapó y se convirtió en una ardiente abolicionista y defensora de los derechos de las mujeres. Una de sus principales herramientas para su causa fue la religión. Sojourney jugó un papel muy importante en el reclutamiento de soldados negros para que lucharan con los estados del norte, que estaban agrupados en la llamada Unión, contra los estados del sur, que formaban parte de la Confederación y se negaban a abolir la esclavitud.

Maya Angelou (1928-2014)

Considerada como una de las mejores autoras de la literatura estadounidense,la autobiografía deMaya Angelou, I Know Why The Caged Bird Sings, narra la historia de cómo el racismo afectó a una niña negra y la transformó en una de las escritoras más célebres e influyentes de Estados Unidos. Angelou trabajó de manera incansable al lado de Martin Luther King y otros grandes luchadores de los derechos civiles para poner fin a la discriminación y segregación racial. Sus libros están considerados como una celebración de la cultura negra.

Thurgood Marshall (1908-1993)

Como miembro de la Suprema Corte de Justicia, Thurgood Marshall desempeñó un papel estratégico en la destrucción de las leyes que defendían el racismo en Estados Unidos. En 1954 ganó notoriedad mundial por su victoria en el caso Brown vs. la Junta de la Educación, que obligó a las escuelas del país a terminar con la segregación racial. Como abogado principal de la organización NAACP (Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color), Marshall hizo una proeza al viajar más de 50.000 millas al año para defender con gran valentía a negros acusados de crímenes graves.

Nina Simone (1933-2003)

Nacida en Troy, Carolina del Norte, Simone fue cantautora, música, arreglista y activista a favor de los derechos humanos. Su música abarca todos los géneros musicales, desde el jazz, blues, R&B, gospel hasta pop. Aprendió a tocar el piano desde que era muy pequeña y tocaba en la iglesia donde su papá era predicador. Simone grabó más de 40 álbumes. En 2003, poco antes de morir, el Curtis Institute la reconoció con un grado honorario.

Jackie Robinson (1919-1972)

En el mundo del deporte, Jackie Robinson dejó una huella indeleble. Robinson se convirtió en el primer negro en jugar para un equipo de béisbol de las Grandes Ligas, el Brooklyn Dodgers, lo que ayudó a romper las barreras raciales en esa liga. La carrera deportiva de Robinson duró una década. Debido a sus habilidades excepcionales, el número 42, que era el que usaba en su jersey, fue “retirado” para que ningún otro jugador de las Grandes Ligas lo volviera a usar.

Muhammad Ali (1942-2016)

Nacido con el nombre de Cassius Clay en 1942, Muhammad Ali se convirtió en uno de los más grandes campeones mundiales de boxeo de todos los tiempos. A principios de la década de 1960 decidió cambiar su nombre original, que para él estaba asociado con la esclavitud, por el de Muhammad Ali, ligado a la religión musulmana. El boxeador se negó a participar en la guerra de Vietnam, lo que lo forzó a involucrarse en el activismo de izquierda y en el movimiento en contra del racismo.