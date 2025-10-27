La Armada de EEUU pierde dos aeronaves del portaaviones Nimitz en 30 minutos

Un avión de combate y un helicóptero destinados en el portaaviones USS Nimitz se estrellaron en el mar de China Meridional con 30 minutos de diferencia el domingo por la tarde, informó la Flota del Pacífico de la Marina.

Los tres tripulantes del helicóptero MH-60R Sea Hawk fueron rescatados, y los dos aviadores del avión de combate F/A-18F Super Hornet se eyectaron y fueron recuperados a salvo, y los cinco "están seguros y en condición estable", afirmó la flota en un comunicado.

Las causas de los dos accidentes estaban bajo investigación, según el comunicado.

El USS Nimitz está regresando a su puerto de origen en la Base Naval Kitsap en el estado de Washington después de haber sido desplegado en Oriente Medio durante la mayor parte del verano como parte de la respuesta de Estados Unidos a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el tráfico mercante. El portaaviones está en su último despliegue antes de ser dado de baja.

Otro portaaviones, el USS Harry S. Truman, sufrió una serie de percances en los últimos meses mientras estaba desplegado en Oriente Medio.

En diciembre, el crucero lanzamisiles USS Gettysburg derribó por error un avión F/A-18 del Truman.

Luego, en abril, otro avión de combate F/A-18 se deslizó del hangar del Truman y cayó al mar Rojo.

Y en mayo, un avión de combate F/A que aterrizaba en el portaaviones en el mar Rojo cayó por la borda después de aparentemente no enganchar los cables de acero utilizados para detener los aviones al aterrizar, lo que obligó a sus dos pilotos a eyectarse.

Ningún marinero murió en ninguno de esos percances. Los resultados de las investigaciones sobre esos incidentes aún no han sido publicados.