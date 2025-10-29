Se derrumba un edificio de siete plantas en el noroeste de Turquía

Un edificio residencial de siete pisos se derrumbó en la madrugada del miércoles en la ciudad de Gebze, en el noroeste de Turquía, y dejó cinco atrapados bajo los escombros.

El gobernador de Gebze, İlhami Aktas, dijo a reporteros que se confirmó que los atrapados son miembros de una misma familia. Aún no se sabe si hay víctimas mortales.

Equipos de la Oficina de Gestión de Desastres y Emergencias llevaban a cabo un operativo de rescate en el lugar del siniestro.

La causa del derrumbe se desconocía, reportó la agencia noticiosa estatal Anadolu.

El alcalde de Gebze, Zinnur Büyükgöz, sugirió a la prensa local que el colapso podría estar relacionado con las obras de construcción del metro cerca.

Gebze se encuentra en la falla del norte de Anatolia y fue uno de los lugares más afectados por el sismo de magnitud 7,6 de 1999, que se estima que causó un total de 18.000 muertos.

