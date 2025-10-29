Stay up to date with notifications from The Independent

Se derrumba un edificio de siete plantas en el noroeste de Turquía

Associated Press
Miércoles, 29 de octubre de 2025 06:33 EDT
EUR-GEN TURQUÍA DERRUMBE
EUR-GEN TURQUÍA DERRUMBE (AP)

Un edificio residencial de siete pisos se derrumbó en la madrugada del miércoles en la ciudad de Gebze, en el noroeste de Turquía, y dejó cinco atrapados bajo los escombros.

El gobernador de Gebze, İlhami Aktas, dijo a reporteros que se confirmó que los atrapados son miembros de una misma familia. Aún no se sabe si hay víctimas mortales.

Equipos de la Oficina de Gestión de Desastres y Emergencias llevaban a cabo un operativo de rescate en el lugar del siniestro.

La causa del derrumbe se desconocía, reportó la agencia noticiosa estatal Anadolu.

El alcalde de Gebze, Zinnur Büyükgöz, sugirió a la prensa local que el colapso podría estar relacionado con las obras de construcción del metro cerca.

Gebze se encuentra en la falla del norte de Anatolia y fue uno de los lugares más afectados por el sismo de magnitud 7,6 de 1999, que se estima que causó un total de 18.000 muertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

