La administración Trump no usará fondo de contingencia para mantener la ayuda alimentaria SNAP

La administración Trump rechaza la idea de utilizar aproximadamente 5.000 millones de dólares en fondos de contingencia para mantener la ayuda alimentaria hasta noviembre mientras sigue el cierre del gobierno, según un memorando del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que se conoció el viernes. Los estados que cubran temporalmente el costo de los subsidios el próximo mes no recibirán reembolsos, dice el memorando.

Legisladores demócratas y grupos defensores están pidiendo a la administración que use el fondo de contingencia para proporcionar beneficios parciales en noviembre a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Pero el documento de dos páginas afirma que “los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir beneficios regulares”.

La posibilidad de que las prestaciones del SNAP se agoten como resultado del cierre gubernamental se ha convertido en una gran preocupación para los estados. Legisladores de ambos partidos políticos se culpan entre sí por las dificultades que esto acarrea. El programa ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar alimentos.

El documento establece que el fondo de contingencia está reservado para cosas como ayudar a individuos en áreas de desastre. Cita la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en un huracán de categoría 3 o mayor en los próximos días, como un ejemplo de por qué es importante tener fondos disponibles para movilizar rápidamente en caso de desastre. El documento fue obtenido por The Associated Press y fue reportado primero por Axios.

El documento culpa a los demócratas por el cierre del gobierno que comenzó el 1 de octubre y afirma que los beneficios del SNAP de noviembre se pagarían a tiempo “si no fuera por los demócratas del Congreso que bloquean la financiación del gobierno”.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo a los periodistas el viernes que la administración tiene los recursos para asegurar que ni un solo estadounidense pase hambre el 1 de noviembre. Acusó a los republicanos de “intentar convertir el hambre en un arma” y lo calificó de inconcebible.

Mientras tanto, los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado han escrito a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, solicitando que use el fondo de contingencia para cubrir la mayor parte de los beneficios de noviembre.

“Elegir no asegurar que los beneficios del SNAP lleguen a quienes los necesitan este noviembre sería un grave incumplimiento de sus responsabilidades hacia el pueblo estadounidense”, dijo una carta enviada el viernes por 214 demócratas de la cámara baja.

La reciente guía del departamento sobre el fondo de contingencia parece contrastar en algunos aspectos con su plan de 55 páginas para operaciones en caso de cierre. Ese plan afirmaba que es evidente que el Congreso ha tenido la intención de que las operaciones del SNAP continúen, ya que el programa ha sido provisto con fondos de contingencia de varios años para cubrir los gastos administrativos estatales y pagar los beneficios de los participantes en caso de que ocurra una interrupción de la financiación a mitad del año fiscal.

La guía del departamento que se difundió el viernes dice que el fondo de contingencia no está disponible para apoyar los beneficios del año fiscal actual porque “las asignaciones para beneficios regulares ya no existen”.

El cierre se activó debido al desacuerdo en el Congreso sobre el presupuesto para el gobierno. El actual estancamiento es ahora el segundo más largo registrado. La administración tomó medidas antes del cierre para asegurar que los beneficios del SNAP se pagaran en octubre, pero ahora los estados y legisladores buscan orientación de la administración sobre lo que sucederá el próximo mes.

El programa SNAP es administrado por los estados. Funcionarios en Luisiana, Vermont y Virginia prometieron el jueves mantener la ayuda alimentaria para sus beneficiarios, incluso si el programa federal se detiene debido al cierre. Otros estados han explorado el uso de sus propios fondos para sostener el programa, pero se han encontrado con obstáculos técnicos.

Algunos estados están informando a los beneficiarios del SNAP que se preparen en caso de que las prestaciones se detengan. Arkansas, por ejemplo, está aconsejando a los beneficiarios que identifiquen despensas de alimentos y otros grupos que puedan ayudar, y que pidan ayuda a amigos y familiares.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.