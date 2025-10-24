"CAOS" de Miguel llega impulsado por la ira y la angustia

Si te preguntabas por qué Miguel no lanzó un álbum de estudio durante casi una década, su respuesta es simple: la vida.

“Necesitaba crecer. Tenía que poner mi (grosería) en orden”.

Desde "War & Leisure" de 2017, el mundo ha experimentado una variedad de eventos de impacto global: una segunda presidencia de Donald Trump, una pandemia de coronavirus, un movimiento de justicia social en Estados Unidos, una guerra en curso de tres años entre Rusia y Ucrania, y una guerra de dos años entre Israel y Hamás que recientemente entró en un alto el fuego.

“Estamos viendo, creo, un gran signo de interrogación sobre la humanidad, siendo planteado en tiempo real todos los días”, dijo Miguel. “Necesitaba alejarme y recalibrar y simplemente conectarme con mi ira y averiguar cómo avanzar con eso de una manera productiva... Estoy realmente contento de haberlo hecho porque es lo que dio forma a este álbum”.

“CAOS” es un cambio radical del sonido vibrante y sensual que lo convirtió en un pilar de éxitos en el R&B. El quinto proyecto de estudio del cantante y compositor, que se transformó de su LP “Viscera” descartado en 2023, se lanzó el jueves, coincidiendo con su cumpleaños 40. Compuso para las 12 pistas y manejó la mayor parte de la producción con Ray Brady. La única colaboración pertenece al legendario George Clinton de los homenajeados del Salón de la Fama del Rock & Roll Parliament-Funkadelic.

Liderado por los sencillos “RIP”, “New Martyrs (Ride 4 U)”, “El Pleito”, y “Angel’s Song”, el álbum irradia su fusión innovadora de rock alternativo, R&B y sonidos electrónicos, pero en tonos oscuros e inusuales. La música evoca sentimientos de urgencia, protesta y rebelión.

“Este álbum es el más angustioso y enojado que he hecho. Pero creo que subyace y sustenta el mensaje y los temas esta necesidad central de expresar descontento de una manera saludable que cree el sentimiento y el futuro que quiero”.

El ladrón de la alegría

Miguel también enfrentó luchas internas: divorcio, muerte familiar y desilusión con la industria.

“El valor de mi trabajo se convirtió en la apreciación externa en lugar de la gratitud interna”, dijo el artista, que ha colocado cuatro temas en el top 20 de Billboard 100. La confesión proviene de un ganador del Grammy que ha creado clásicos modernos como “Adorn” y “Sure Thing” y favoritos de los fans como “All I Want is You” y “Skywalker”.

“Cuando ves algo en la cultura tener mucho éxito... puedes empezar a compararte... y es una pendiente resbaladiza”, dijo Miguel, quien lanzó fragmentos de música durante su pausa, como los EPs “Te Lo Dije” y “Art Dealer Chic 4”, y canciones como “Don’t Forget My Love” con Diplo en 2022 y “Sweet Dreams” con J-Hope de BTS a principios de este año. “Se trata de conectar más profundamente y tener una conversación más profunda con mi audiencia, en lugar de querer hacer la gran canción”.

No es algo seguro

Durante su pausa, Miguel y Nazanin Mandi se divorciaron. El cantante comenzó a salir con Mandi a los 19 años y se casaron en 2018. Se divorciaron cuatro años después.

“Fue algo doloroso de atravesar”, dijo Miguel, quien escribió “Always Time” para abordar la ruptura. “Algunas cosas tienes que dejarlas ir, si realmente, realmente las amas, y creo que eso fue una buena indicación de que necesitaba tomarme un tiempo para mí mismo”.

El mes pasado, en celebración del primer cumpleaños de su hijo, Miguel reveló públicamente que era padre por primera vez con la cineasta y exeditora de Vogue China Margaret Zhang. “Angel’s Song” está dedicada a su hijo.

Canciones en español

“CAOS”, como “caos” en español, también presenta otro giro del artista que desafía géneros: canciones en castellano. Mientras que “Te Lo Dije” de 2019 presentaba grabaciones en español de canciones anteriores, este proyecto contiene temas originales como “El Pleito” y “Perderme”.

“Siempre se planteó como ‘Deberías inclinarte hacia lo latino como una táctica de marketing’. ... Simplemente no se sentía natural”, dijo Miguel, cuya madre es afroestadounidense y cuyo padre es mexico-estadounidense. “Aquí estoy ahora, y se trata más de mi identidad y de quién soy y de quién estoy orgulloso de ser”.

De vuelta al futuro

Miguel, quien se desempeña como académico residente este año en la Escuela Steinhardt de NYU, también se está enfocando en su iniciativa S1C orientada a proporcionar apoyo al desarrollo y financiero a creadores negros, mexicanos y latinos. También aprecia el sonido futurista de R&B que creció durante su ausencia, al que se le atribuye en gran medida haber ayudado a introducir.

“Me encanta que pueda escuchar mi influencia en parte de la música de hoy”, dijo Miguel, quien ganó seguidores más jóvenes en 2023 después de que “Sure Thing” se volviera viral en TikTok e Instagram más de una década después de su lanzamiento. “Es como, OK, estábamos en el lugar correcto”.

A pesar de luchar por ser fiel sí mismo y a su música, sin ser cautivo de las listas, Miguel se siente apreciado por sus fans y se centra en la gratitud.

“Soy muy afortunado de haber encontrado una audiencia central que realmente me apoya a través de todas mis evoluciones”, dijo. “Creo que he sido apreciado. Y creo que hay oportunidad de que sea más, y más importante, más profundo”.

___

Sigue al periodista de The Associated Press Gary Gerard Hamilton en @GaryGHamilton en todas sus plataformas de redes sociales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.