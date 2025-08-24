Kurdos y otras minorías religiosas desean sumarse a las fuerzas de seguridad de Siria

Jóvenes kurdos, incluidos miembros de minorías religiosas, acudieron recientemente a afiliarse a las fuerzas de Seguridad General del gobierno sirio en Afrin, una zona en el norte del país de donde los kurdos fueron desplazados por la fuerza hace años.

El impulso para reclutar a minorías étnicas y religiosas surge mientras el gobierno en Damasco enfrenta un escrutinio creciente tras brotes de violencia sectaria en los últimos meses, durante los cuales se reportaron ampliamente casos de combatientes afiliados al gobierno matando y humillando a civiles de las sectas alauita y drusa.

Una comisión respaldada por la ONU que investigó la violencia en la costa de Siria recomendó a principios de este mes que las autoridades deberían reclutar de las comunidades minoritarias para una “composición más diversa de las fuerzas de seguridad” con el fin de mejorar las relaciones comunitarias y la confianza.

Las minorías están cada vez más recelosas de las nuevas autoridades en Damasco, lideradas por antiguos insurgentes islamistas musulmanes sunitas que derrocaron al presidente Bashar Assad en diciembre tras una guerra civil de casi 14 años.

Un acuerdo alcanzado en marzo entre Damasco y las fuerzas lideradas por kurdos que controlan gran parte del noreste de Siria también ha estado en terreno inestable.

Buscando un papel en el nuevo Estado

Abbas Mohammad Hamouda, un alauita kurdo, fue uno de los jóvenes que se alinearon en un centro de reclutamiento en Afrin el miércoles.

“Vine con jóvenes de mi distrito para unirme al nuevo Estado”, afirmó. “Nos mantendremos juntos, unidos, y evitaremos problemas y guerras de ahora en adelante”.

Los kurdos en Afrin “han sido sometidos a mucho en los últimos ocho años”, expresó Hamouda, añadiendo: “Espero que los jóvenes de Afrin no piensen mal de nosotros por esta afiliación” con las nuevas autoridades.

Afrin, anteriormente una zona de mayoría kurda, fue tomada por fuerzas turcas y combatientes de la oposición siria aliados en 2018, tras una operación militar respaldada por Turquía que expulsó a combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos y a miles de civiles kurdos del área.

Árabes desplazados de otras partes de Siria se han asentado en la zona desde entonces y los kurdos que se quedaron han denunciado discriminación en su contra.

Algunos esperan que el reciente impulso para reclutarlos en las fuerzas de seguridad señale un cambio hacia una mayor inclusión.

Malik Moussa, un kurdo de la secta yazidí que se inscribió, dijo que había venido con la esperanza de ser “parte del ejército sirio y que no haya discriminación”.

“Esperamos que el nuevo gobierno sea para todo el pueblo, que no haya opresión como en el pasado”, manifestó.

Ferhad Khurto, un funcionario del gobierno responsable de asuntos políticos en el distrito de Afrin, dijo que alrededor de 1.000 jóvenes se habían inscrito en los últimos días para unirse a la Seguridad General en el área de “todas sus sectas y colores y doctrinas”. No dio un desglose de la demografía de los nuevos reclutas.

“Este es el primer paso, y hay una estrategia... para que los hijos de Afrin compartan en todas las instituciones gubernamentales, no solo en el lado de la seguridad interna sino en instituciones civiles”, comentó, añadiendo que la campaña de reclutamiento en Afrin es parte de una estrategia nacional más amplia.

Cuando se le preguntó por los números y el porcentaje de minorías que se unen a las fuerzas de seguridad, Noureddine al-Baba, portavoz del Ministerio del Interior sirio, dijo a The Associated Press que “la competencia y el patriotismo son los criterios utilizados, no las cuotas sectarias”.

Escepticismo sobre las intenciones del gobierno

El esfuerzo de reclutamiento generó escepticismo en algunos sectores.

La Asociación Social de Afrin, una iniciativa que brinda apoyo a personas desplazadas de Afrin en el noreste controlado por los kurdos, dijo en un comunicado publicado en Facebook que “la inscripción de algunos jóvenes en las Fuerzas de Seguridad General, sin ninguna garantía para proteger a las comunidades de Afrin y asegurar el regreso digno y voluntario de los desplazados, es un acto irresponsable”.

La asociación acusó a las autoridades en Damasco de intentar “eludir” el acuerdo de marzo, que pedía que las personas desplazadas pudieran regresar a sus hogares, incluido Afrin, junto con una fusión del ejército del nuevo gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos.

Wladimir van Wilgenburg, un analista de asuntos kurdos con sede en Irak, dijo que “en teoría, el reclutamiento podría mejorar la situación de los kurdos en Afrin”.

“También depende de si los kurdos serán nombrados para puestos de liderazgo en las fuerzas de seguridad en Afrin y si realmente tendrán voz, y si algunos grupos respaldados por Turquía regresarían a sus áreas originales... y si algunas de las violaciones se detendrán”, comentó.

Un hombre kurdo que vive en Afrin, que habló bajo condición de anonimato por cuestiones de seguridad, dijo que los locales tienen sentimientos encontrados sobre el reclutamiento.

Ellos creen que podría ser positivo si las autoridades hablan “realmente en serio sobre dar un papel en Afrin a las personas originales de esta área”, pero temen que los reclutas kurdos sean “empleados negativamente” en caso de un conflicto armado entre las fuerzas estatales y las FDS, expresó.

Algunas familias kurdas están presionando a sus hijos para que se unan, ya sea porque las fuerzas de seguridad se ven como una carrera para aquellos sin otras opciones o con la esperanza de obtener beneficios políticos, dijo el hombre.

“Conozco a un joven que trabajaba como barbero y su abuelo lo obligó a ir a la Seguridad General, diciendo que debemos tener influencia en el Estado”, comentó.

______

Sewell informó desde Beirut.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.