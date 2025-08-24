Fotos muestran a aficionados a la historia recreando batallas romanas en Rumanía

Aficionados a la historia vestidos como soldados romanos y guerreros dacios se enfrentaron ante una multitud en una recreación de una lucha que culminó con la conquista romana de tierras en lo que hoy es Rumania.

Constantin "El Castor" Lapusneanu, un conocido tatuador rumano y el hombre detrás del festival de recreación histórica Getodava, afirmó a The Associated Press que se sintió motivado por un "amor por nuestra tierra y ancestros antiguos" y un deseo de transmitir ese legado a las futuras generaciones.

El evento en el noreste de Rumania atrajo a grupos de recreación histórica de otras partes de Europa Central, incluyendo Eslovaquia y la República Checa.

Las batallas reimaginadas tuvieron lugar en Poiana, un pueblo a las afueras de la ciudad de Iasi, cerca de la frontera con Moldavia, donde Lapusneanu construyó una réplica de una antigua fortaleza conocida como una fortaleza geta.

Aunque es bien sabido que los romanos salieron victoriosos en las batallas hace casi 2.000 años, la recreación de este verano terminó en empate.

Los participantes explicaron que simplemente quieren centrarse en cómo se libraron las batallas.

