Kurdos se retiran de campamentos en el norte de Irak bajo acuerdo con Turquía

Milicianos kurdos se han retirado de cuatro campamentos en el norte de Irak como parte de un esfuerzo de paz con Turquía, según un informe de prensa.

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, desocupó los campamentos en la zona de Baze, en la región de Metina, en el norte de Irak, cerca de la frontera turca, informó la agencia estatal turca de noticias Anadolu, citando a funcionarios de seguridad no identificados.

La agencia identificó los campamentos como Hebat, Yajk, Sabri y Sason, y señaló que fueron desocupados el 8 de octubre.

No ha habido comentarios del grupo kurdo, cuya dirigencia tiene su base en el norte de Irak. El PKK ha utilizado anteriormente posiciones en la región para atacar objetivos turcos.

El año pasado, el PKK —designado como organización terrorista por Turquía y sus aliados— anunció su decisión de desarmarse y disolverse en un esfuerzo por poner fin a más de cuatro décadas de conflicto. El anuncio se produjo tras un llamado de su líder encarcelado, Abdullah Ocalan.

Posteriormente, el grupo celebró una ceremonia simbólica de desarme en el norte de Irak y anunció que estaba retirando combatientes de ubicaciones clave en Turquía hacia Irak.

Turquía anunció el mes pasado que retiraría gradualmente sus fuerzas de una base militar estratégica en el norte de Irak y entregaría el control al gobierno iraquí. El anuncio se produjo tras una reunión entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro iraquí Ali al-Zaidi al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El retiro reportado de los campamentos se produce después de que el parlamento turco aprobara en agosto un proyecto de ley que otorgaría un indulto condicional a miles de combatientes.

La medida entrará en vigor solo después de que el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía confirme que el grupo se ha disuelto y desarmado por completo.

La iniciativa suspendería ciertas condenas de prisión para miembros del PKK condenados y aplazaría investigaciones y juicios en curso contra otros durante cinco o 10 años, dependiendo de la gravedad del delito. Las autoridades retirarían los casos contra quienes no reincidan durante esos periodos. Ocalan y otros líderes del PKK quedarían excluidos.

Informes de prensa han sugerido que, aun así, Ocalan podría recibir derechos ampliados de visita y comunicación en su prisión insular frente a Estambul.

La insurgencia armada del PKK, iniciada en 1984, ha cobrado decenas de miles de vidas y se ha extendido a Irak y Siria. El grupo buscó inicialmente un Estado kurdo independiente, pero más tarde cambió sus demandas hacia la autonomía y la ampliación de derechos en Turquía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.