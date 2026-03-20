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Fiscales de EEUU investigan si presidente colombiano tuvo vínculos con narcos, dicen fuentes a AP

EEUU COLOMBIA PETRO
EEUU COLOMBIA PETRO (AP)

Fiscales federales en Nueva York investigan al presidente colombiano Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotraficantes, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Las personas no estaban autorizadas a hablar sobre la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Fiscales en Brooklyn y Manhattan han estado interrogando en los últimos meses a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, en particular, sobre acusaciones de que representantes del presidente colombiano solicitaron sobornos para bloquear su extradición a Estados Unidos, indicó una de las personas familiarizadas con la investigación.

Un portavoz de la presidencia colombiana declinó hacer comentarios sobre las investigaciones en curso sobre Petro o los posteriores procedimientos judiciales.

La investigación federal fue informada más temprano el viernes por The New York Times.

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Durkin Richer informó desde Washington. Goodman informó desde Miami. Mike Sisak contribuyó desde Nueva York y Astrid Suárez desde Bogotá,

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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