Futuro incierto para el bourbon: Jim Beam cerrará destilería en Kentucky por un año

El fabricante de bourbon Jim Beam detendrá la producción en una de sus destilerías de Kentucky durante al menos un año mientras la industria del whisky estadounidense encuentra la manera de hacer frente a los aranceles que ordenó el gobierno del presidente Donald Trump y a la disminución en la demanda de un producto que necesita de varios años de añejamiento antes de estar listo.

La decisión de suspender la producción de bourbon en su instalación de Clermont durante 2026 le dará a la empresa más tiempo para invertir en mejoras en la destilería, indicó Jim Beam. Las operaciones de embotellamiento y almacenamiento en el lugar se mantendrán, así como el centro de visitantes y el restaurante de James B. Beam Distilling Co.

La destilería más grande de la compañía, en Boston, Kentucky, continuará operando, informó la empresa.

"Siempre estamos evaluando los niveles de producción para satisfacer la demanda del consumidor de mejor manera", indicó la compañía en un comunicado.

Los empleados de la destilería están siendo reasignados dentro de la empresa y, por ahora, Jim Beam no planea despedir personal, según la sección local de United Food and Commercial Workers International Union, el sindicato que representa a los trabajadores.

Los fabricantes de bourbon tienen que apostar muy a futuro. El bourbon insignia de Jim Beam requiere de por lo menos cuatro años de añejamiento en barriles antes de su embotellamiento.

Los fabricantes de whisky están lidiando con discusiones sobre los aranceles en Europa y en Canadá, donde se inició un boicot después de que el gobierno de Trump insinuó una anexión del país a Estados Unidos.

Las exportaciones totales de licor estadounidense cayeron un 9% durante el segundo trimestre de 2025, en comparación con el año anterior, según el Consejo de Licores Destilados de Estados Unidos. La disminución más drástica se produjo en las exportaciones de licor estadounidense a Canadá, que cayeron un 85% durante el periodo de abril a junio.

La producción de bourbon ha crecido significativamente en los últimos años. En enero había alrededor de 16 millones de barriles de bourbon en los almacenes de Kentucky, más del triple de la cantidad almacenada hace 15 años, según la Asociación de Destiladores de Kentucky.

Pero las cifras de ventas y las encuestas muestran que los estadounidenses están bebiendo en su menor nivel en varias décadas.

Alrededor del 95% de todo el bourbon producido en Estados Unidos proviene de Kentucky. El grupo comercial calcula que la industria aporta más de 23.000 empleos y 2.200 millones de dólares al estado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.