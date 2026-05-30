Trump arremete contra juez que le prohibió cambiarle el nombre al Centro Kennedy

El presidente Donald Trump calificó el sábado al juez federal que bloqueó su remodelación del Centro Kennedy como “un odiador anti-Trump” y pronosticó que el principal centro de artes escénicas del país, que él quería cerrar para una renovación de dos años, “pronto estará cerrado, probablemente para no volver a abrir nunca”.

En una extensa publicación en su plataforma Truth Social, Trump arremetió contra la decisión del viernes del juez de distrito Christopher Cooper, quien también ordenó retirar el nombre de Trump del centro. Visiblemente molesto por su más reciente revés legal, se quejó de que "es imposible que me traten con justicia”, y vinculó el fallo de Cooper con derrotas anteriores, incluida la decisión de la Corte Suprema de declarar ilegales sus aranceles.

El mensaje de Trump parece justificar el proyecto del Centro Kennedy, pero no aclaró si seguiría defendiéndolo en los tribunales. Horas después de la decisión del juez, Trump indicó que se estaba apartando de las renovaciones y que estaba haciendo arreglos para ceder el tema al Congreso.

La Casa Blanca no ha aclarado su postura ni dijo si Trump seguiría siendo el director de la junta directiva del centro.

Sin aportar pruebas, Trump sugirió que la esposa de Cooper, la abogada Amy Jeffress, estuvo detrás del fallo. Señaló que Jeffress, socia del bufete Hecker Fink, es una exfiscal federal que se desempeñó como asesora del secretario de Justicia Eric Holder durante la administración del presidente demócrata Barack Obama. Obama nominó a Cooper para el cargo.

Trump también señaló que Hecker Fink representa al expresidente Joe Biden en una demanda contra el Departamento de Justicia para bloquear la divulgación de grabaciones de audio y transcripciones de entrevistas del demócrata con un escritor fantasma, obtenidas en una investigación sobre el manejo que Biden dio a documentos clasificados de su época como senador y como vicepresidente.

Trump sostuvo que el Centro Kennedy, nombrado en honor del asesinado presidente demócrata e inaugurado en 1971, estaba “oxidado, podrido y plagado de ratas e insectos”, y que el “nuevo edificio habría sido incomparable”.

Cooper determinó en su fallo que la votación del 16 de marzo de la junta del centro para cerrar el recinto fue “mal informada y aparentemente predeterminada”, sin consideración por sus obligaciones legales. La administración había anunciado que las obras comenzarían en julio y durarían aproximadamente dos años. El fallo de Cooper detiene esos planes por ahora.

El juez también determinó que la junta “se excedió en sus límites legales” al añadir el nombre de Trump al centro. El Congreso le dio su nombre a la institución y solo el Congreso puede cambiarlo, afirmó. Cooper ordenó que el nombre de Trump se retirara en un plazo de dos semanas.

Trump afirmó el sábado que fue la junta, y no él, la que añadió el nombre de Trump al centro. “Pensaron que sería bueno para esta institución moribunda”, escribió.

Poco después de regresar al cargo en enero de 2025, destituyó a la dirección anterior del centro y la reemplazó por una junta elegida a dedo que lo nombró a él como su director.

Cooper celebró audiencias a finales de abril por demandas paralelas que impugnaban el proyecto. Una demanda fue presentada por un grupo de organizaciones culturales y de preservación histórica. La otra fue interpuesta por la representante Joyce Beatty, una demócrata de Ohio que se desempeña como miembro ex officio de la junta por su cargo en el Congreso. Falló a favor de la solicitud de Beatty, pero rechazó la otra impugnación.

Trump también señaló en su publicación que el bufete de Jeffress representó a E. Jean Carroll, la veterana columnista que ha acusado a Trump de agredirla sexualmente en una tienda departamental de Nueva York hace 30 años.

Jeffress no ha respondido a una solicitud de comentarios.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.