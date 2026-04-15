Anitta, como nunca la has escuchado. La superestrella brasileña habla de nuevo álbum, "SNL" y Dios

Las luces están bajas en el Studio 8H. Todas las miradas, y todas las cámaras, están puestas en Anitta. La superestrella brasileña está de pie en el centro, flanqueada por bailarines y una pequeña banda alineada a lo largo del escenario. Hay tanto silencio que se podría oír caer un alfiler. Una suplente anuncia: “Damas y caballeros, Anitta”, antes de que un destello de luz roja llene la sala. Y así, sin más, comienza el espectáculo.

Este es el célebre set de “Saturday Night Live” en el 30 Rockefeller Plaza de la ciudad de Nueva York, y Anitta repasa dos canciones nuevas, “Choka Choka” con Shakira, y “Varias quejas”, una versión en español de un clásico de Olodum, un grupo cultural de Bahía, Brasil, durante el ensayo de la semana pasada.

Ambas canciones destacan en su próximo álbum, “Equilibrium”, una mezcla ecléctica de funk brasileño, samba, bossa nova, semba, reggae, pop electrónico, portugués, español e inglés; el tipo de lanzamiento que solo podría llevar al gran público la música más popular globalmente de Brasil desde que Astrud Gilberto cantó “The Girl From Ipanema” hace más de seis décadas.

“Creo que esto es lo más brasileño que he hecho jamás en televisión en América”, le dijo Anitta a The Associated Press en las oficinas de NBC poco después.

¿Y “Equilibrium”? “100% mi álbum más brasileño”, afirma la artista, cuyo nombre verdadero es Larissa de Macedo Machado. “De verdad quería hacer un álbum que honrara mis raíces”.

Un sonido en evolución

“Equilibrium” supone un salto sonoro respecto a su último lanzamiento, “ Funk Generation” de 2024. Aquel fue un homenaje total al funk brasileño, lo que con frecuencia se conoce como funk carioca o baile funk y se escucha en las favelas alrededor de Río de Janeiro. Es una combinación de ritmos brasileños, música africana y electrónica y rap que ha sido estigmatizada, como antes lo fueron el hip hop y el reguetón. El género sigue presente en “Equilibrium”, pero también lo está una variedad de sonidos, y creencias, de su país.

“Algunas de las canciones están honrando a algunas entidades de la cultura yoruba, a los orishas”, explica, al referirse a la religión que se originó en África occidental y a sus espíritus divinos, como en el tema “Nanã”. “Una de las canciones habla de Dios y de cómo veo a Dios en la vida”.

No debería sorprender a los fans de Anitta: en 2024, lanzó un video musical para la canción “Aceita”, que incluía imágenes de rituales de la fe afrobrasileña del candomblé, lo que desató polémica en un país donde la intolerancia religiosa es demasiado común. Elevar a poblaciones marginadas, grupos religiosos y también a las mujeres, a los residentes de favelas, a las personas LGBTQ+ y a las personas negras siempre ha sido un rasgo central de la imagen pública de Anitta.

Volverse global al volver a casa

De manera natural, “Equilibrium” también es una apuesta total por la comunidad. El álbum está repleto de colaboradores brasileños, como la compositora emergente Melly, el samba rock de la artista trans galardonada Liniker, la banda brasileña de reggae Ponto de Equilíbrio y muchísimos otros. Incluso “Choka Choka”, el sencillo con Shakira, es una carta de amor a la cultura de Anitta, pues la superestrella colombiana canta en portugués.

“Anitta quería crear algo para Brasil, pero con un toque internacional”, señaló el coproductor de “Choka Choka”, Daramola, en un comunicado de prensa. La percusión de funk brasileño “tiene mucha energía, mucha intensidad. ¿Y quién mejor para representar ese sonido que Anitta y Shakira?”.

La canción, como el resto de “Equilibrium”, busca transmitir un mensaje universal con sonidos regionales. Donde podría haberse inclinado por tendencias musicales convencionales y comerciales, en cambio redobló la apuesta por lo que hace que Anitta sea Anitta. Está claro que el mundo, y “Saturday Night Live”, está prestando atención.

En el pasado, “si quería llegar a cierto público, haría más en inglés o en español o lo que fuera”, dijo. “Y simplemente creo… no sé si la gente lo está aceptando mejor. Ya no me importa tanto como antes”.

Anitta canta en tres idiomas, pero el portugués ocupa el primer plano. Tal vez sea porque esta es su versión más libre hasta la fecha en un álbum. Piensa en una canción como la empalagosa “Vai Dar Caô”, con la rapera Ebony y el productor papatinho, con su sample de “A Pedido” de DJ Mandrake y MC Tikão, construida sobre una interpolación de madrugada en el club del clásico new age de 1984 de Art of Noise, “Moments In Love”. Los raps de Anitta son alardes de espectáculo ganados a pulso, algo que no desentona junto a las guitarras clásicas de cuerdas de nailon de una canción más suave, como “Ternura”.

En “Equilibrium”, la especificidad y la narración son clave. “En la última canción también traemos un mantra del dios Tara, que es una diosa, de otro tipo de religión”, comenta.

Anitta se refiere a “Ouro”, una colaboración con el dúo brasileño Emanazul, que describe su trabajo como música medicinal. Ella llama a la canción una “meditación”.

“No quiero que la gente piense que esto es un tipo de pensamiento, una dirección. Me gusta unir fuerzas”, afirma. “Creo que de eso trata este álbum: honrar las raíces brasileñas, honrar todo lo que creo que puede hacernos sentir elevados”.

Si suena realizada, es porque esa es su ambición para el álbum. “Creo que el mensaje principal es como que todos somos uno. Vivimos en un planeta, la Madre Tierra. Es nuestro hogar. Se supone que debemos vivir en armonía unos con otros, respetar los matices de cada quien, las decisiones, las formas de comunicarse. Deberíamos estar, simplemente, admirando nuestras diferencias”, sostiene.

Es un mensaje profundo, pero entregado en un envoltorio pop. “Creo que el álbum trae muchos instrumentos divertidos, percusiones, todo eso, pero también trae momentos para que nosotros… encontremos el equilibrio, el término medio, la manera intermedia de hacer las cosas”, dice sonriendo. “Ese es el secreto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.