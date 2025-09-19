Juez federal de Florida desestima demanda de Trump contra The New York Times

Un juez federal de Florida desestimó el viernes una demanda por difamación por 15.000 millones de dólares presentada por el presidente Donald Trump contra el diario The New York Times.

El juez federal de distrito, Steven Merryday, dictaminó que la demanda, de 85 páginas, era excesivamente larga y estaba llena de lenguaje “tedioso y complicado” sin relevancia para el caso legal.

“Una demanda no es un megáfono de relaciones públicas ni un podio para expresar una oratoria apasionada en un mitin político”, escribió Merryday en una orden de cuatro páginas. “Esta acción comenzará, continuará y terminará de acuerdo con las reglas de procedimiento y de manera profesional y digna”.

El juez le dio a Trump 28 días para presentar una demanda enmendada que no debe exceder las 40 páginas.

La demanda estaba dirigida contra cuatro periodistas del Times que escribieron un libro y tres artículos publicados en un lapso de dos meses antes de la más reciente elección.

El Times señaló que la demanda carecía de mérito y era un intento de desalentar el periodismo independiente. “Recibimos con beneplácito la rápida decisión del juez, que reconoció que la demanda era un documento político en lugar de una presentación legal seria”, dijo el viernes el portavoz Charlie Stadtlander.

Merryday señaló que, en la demanda, no se hablaba del primer cargo de difamación sino hasta la página 80. En el documento se menciona extensamente el trabajo de Trump en el programa de televisión “The Apprentice”, así como una “extensa lista” de apariciones mediáticas del mandatario.

“Como todo abogado sabe (o se presume que sabe), una demanda no es un foro público para la vituperación y la invectiva, ni una plataforma protegida para despotricar contra un adversario”, escribió Merryday, nombrado por el expresidente George H.W. Bush. “Aunque los abogados reciben un mínimo de libertad expresiva al presentar la reclamación de un cliente, la demanda en esta acción se extiende mucho más allá del límite exterior de esa libertad”.

En la demanda se nombra un libro y un artículo escrito por los reporteros del Times Russ Buettner y Susanne Craig que se centra en las finanzas de Trump y su papel antes de la presidencia en “The Apprentice”. El presidente dijo en la demanda que ellos “promovieron maliciosamente la narrativa sin fundamento” de que el productor de televisión Mark Burnett lo convirtió en una celebridad, “a pesar de que en el momento de las publicaciones los demandados sabían que el presidente Trump ya era una megacelebridad y tenía un éxito enorme en los negocios”.

En la demanda también se atacaron las afirmaciones de los reporteros sobre los primeros negocios de Trump y su padre, Fred.

El mandatario también citó un artículo de Peter Baker del pasado 20 de octubre titulado “Para Trump, una vida de escándalos se encamina hacia un momento de juicio”. También demandó a Michael S. Schmidt por un artículo, publicado dos días después, en el que se presentaba una entrevista con el jefe de despacho del primer mandato de Trump, John Kelly, titulado “A medida que se acerca la elección, Kelly advierte que Trump gobernaría como un dictador”.

El mandatario también demandó a ABC News y “60 Minutes” de CBS News; ambos litigios fueron resueltos fuera de los tribunales por las empresas matrices de las organizaciones de noticias. Trump también demandó a The Wall Street Journal y al magnate de los medios Rupert Murdoch en julio, después de que el periódico publicara una historia sobre sus vínculos con el acaudalado financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.