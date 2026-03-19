Adolescente migrante mexicano muere en cárcel utilizada por el ICE en Florida

Un migrante mexicano de 19 años murió en una cárcel del condado en Florida que alberga a inmigrantes detenidos, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Según el ICE, Royer Pérez Jiménez “murió por un presunto suicidio”, aunque la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación.

La muerte de Pérez Jiménez, ocurrida el lunes, es la 46ta reportada bajo custodia del ICE desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025, según el recuento de The Associated Press.

Pérez Jiménez es la segunda persona que fallece bajo custodia del ICE esta semana, después de que un inmigrante afgano —cuya familia afirmó que había sido evacuado de su país después de trabajar durante años con fuerzas de Estados Unidos— muriera en un hospital de Texas tras ser detenido por autoridades migratorias.

Desde el inicio de 2026, 13 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE. Pérez Jiménez es el detenido más joven en morir bajo custodia de la agencia desde el comienzo del segundo mandato de Trump.

La Oficina del Médico Forense del Distrito 21 no respondió a una solicitud de la AP para obtener el informe de la autopsia. La fiscalía de Florida remitió cualquier solicitud de información al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y a la oficina de la secretaria de Justicia de Estados Unidos.

La muerte de Pérez Jiménez provocó condenas entre la comunidad inmigrante.

“El sistema de detención migratoria priva a las personas de su libertad, las aísla de sus seres queridos y las somete a condiciones deplorables”, manifestó Carly Pérez Fernández, directora de comunicaciones de Detention Watch Network, una coalición nacional que aboga contra la detención de inmigrantes.

El ICE indicó que un agente encontró a Pérez Jiménez “inconsciente y sin reaccionar” a las 2:34 de la mañana del lunes en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven, una instalación que el gobierno del expresidente Joe Biden cerró y que la administración de Trump volvió a abrir. Moore Haven está a unos 88,5 kilómetros (55 millas) al noreste de Fort Myers.

Los agentes que encontraron a Pérez Jiménez declararon “de inmediato” una emergencia médica en el dormitorio, y el personal comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar, señaló el ICE. Dos miembros del personal médico llegaron unos minutos después y determinaron que el adolescente no tenía pulso, antes de la llegada de los bomberos rescatistas, quienes “iniciaron intervenciones para mantenerlo con vida”.

Pérez Jiménez fue declarado muerto a las 2:51 de la mañana, 17 minutos después de que lo encontraran, informó el ICE.

El adolescente mexicano fue arrestado el 22 de enero por policías del condado de Volusia, una zona rural ubicada en el centro-este de Florida, y fue acusado de un delito grave por suplantación de identidad y por resistirse a un agente, según el ICE. Fue transferido a custodia del ICE un mes después.

La AP solicitó al departamento de policía del Condado de Volusia el informe del arresto de Royer Pérez Jiménez, proporcionando el nombre completo que figura en el comunicado de prensa del ICE y la fecha del arresto. El departamento respondió que buscó en su sistema y que Pérez Jiménez no aparece en él.

Florida es uno de los estados que más se alinea con el gobierno de Trump en materia migratoria y alberga algunos de los centros de detención de inmigrantes más conocidos, como el Centro de Detención del Sur de Florida, también conocido como Alcatraz de los caimanes, y el Centro de Procesamiento de Servicio de Krome North. Algunos detenidos han dicho que han encontrado gusanos en su comida, inodoros que no funcionan y aguas residuales desbordadas.

La detención prolongada en todo el país se ha vuelto más común durante el actual mandato de Trump. Esto se debe, en parte, a una nueva política que, por lo general, prohíbe que los jueces de inmigración liberen a los detenidos mientras sus casos de deportación avanzan en tribunales saturados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.