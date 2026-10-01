Juez desestima caso contra acusado de vandalizar estanque reflectante de Washington

Un juez aceptó el jueves desestimar de forma permanente el caso penal que acusaba a un exolímpico de vandalizar el estanque reflectante en Washington, lo que podría impedir a los fiscales federales reavivar el caso bajo presión política del presidente Donald Trump.

El juez Todd Edelman, del Tribunal Superior de Washington, ordenó la desestimación del caso de David Hearn “con perjuicio”, lo que impediría a la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro volver a presentar el cargo en su contra. El juez emitió el fallo casi un mes después de escuchar los argumentos de los abogados.

Los abogados de Hearn afirman que gobierno de Trump ha seguido acusando falsamente al residente de Maryland de vandalizar el estanque reflectante pese a la decisión de Pirro de retirar el caso el 31 de julio. Trump respondió diciendo que Pirro “se acobardó” y “se dobló como un paraguas”.

En un escrito judicial presentado en julio, Pirro indicó que nuevas pruebas aportadas por el Departamento del Interior mostraban que Hearn no era responsable de los daños en el revestimiento del estanque. La oficina de Pirro atribuyó los daños, en cambio, a una instalación fallida por parte de un contratista, así como a la prisa por terminar el proyecto a tiempo para la celebración del aniversario de la independencia del país.

La admisión de Pirro fue un revés embarazoso para la Casa Blanca. El secretario del Interior, Doug Burgum, ha respaldado las afirmaciones de Trump de que vándalos dañaron el estanque.

Hearn ha dicho que iba en un paseo en bicicleta el 19 de junio cuando metió la mano para examinar el recubrimiento del estanque y tocó brevemente un trozo adherido al costado. Pero señaló que obedeció la orden de un trabajador del parque de soltarlo.

A Hearn se le imputó un cargo de destrucción de propiedad, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Sus abogados cuestionaron si los fiscales presentaron adecuadamente al jurado pruebas suficientes para sustentar el cargo y el monto de los daños alegados por el gobierno.

Hearn, de 67 años y residente de Bethesda, Maryland, compitió en tres Juegos Olímpicos de Verano y obtuvo su mejor resultado, un noveno lugar, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, según indica en su sitio web el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

Trump designó a Pirro, exconductora de Fox News, como la principal fiscal federal del Distrito de Columbia. Edelman fue nominado para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama.

Los abogados de Hearn celebraron “una victoria para el Estado de derecho y para un estadounidense inocente que busca justicia”. El fallo, añadieron, permite que Hearn “siga adelante con su vida como se merece”.

“Este gobierno decidió impulsar un proceso injusto contra el señor Hearn. No debería tener oportunidades repetidas de blandir el poder de la persecución penal contra alguien que nunca debió haber sido procesado”, señalaron los abogados en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.