Un choque de helicóptero en California deja 2 muertos, 2 hospitalizados y 1 desaparecido

Dos personas murieron y otras dos estaban hospitalizadas después de que un helicóptero médico se estrellara frente a la isla Catalina, cerca de Los Ángeles, informaron las autoridades.

Los rescatistas buscaban temprano el jueves a una quinta persona que, según reportes, viajaba en la aeronave y estaba desaparecida, según indicaron los bomberos del condado Los Ángeles en una publicación en redes sociales.

Los servicios de emergencia recibieron avisos del accidente poco antes de las 8 de la tarde del miércoles y sacaron a cuatro personas del agua. Dos fueron declaradas muertas en el lugar y dos fueron trasladadas en condición estable a hospitales en el territorio continental, informó el departamento de bomberos.

“Esta sigue siendo una escena activa con operaciones de búsqueda y rescate que continúan durante toda la noche”, dijo el departamento.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que está investigando el accidente.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, indicó en una publicación en X que le dijeron que el helicóptero de evacuación médica se estrelló poco después de despegar de Catalina.

Al lugar acudieron bomberos del condado y rescatistas, así como guardacostas y policías, informaron las autoridades.

Las autoridades dijeron que el helicóptero estaba sumergido a 73 metros (240 pies) de profundidad frente a Catalina, que se encuentra a unos 35 kilómetros (22 millas) del territorio continental del condado Los Ángeles.

Se creía que el helicóptero era propiedad de REACH Air Medical Services, de Sacramento, California, informó KTLA-TV.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.