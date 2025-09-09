Juez de Georgia desestima cargos de asociación ilícita contra 61 acusados en el caso 'Cop City'

Un juez de Georgia dijo el martes que desestimará los cargos de asociación ilícita contra los 61 acusados de efectuar una conspiración de años para detener la construcción de un centro de entrenamiento para policías y bomberos llamado peyorativamente “Cop City” (Ciudad de polis) por los críticos.

El juez del condado de Fulton, Kevin Farmer, dijo no creer que el fiscal general republicano Chris Carr tuviera la autoridad para lograr que se presentaran las acusaciones de 2023 en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, (RICO, por sus siglas en inglés) de Georgia. Los expertos piensan que fue el caso de asociación ilícita criminal más grande jamás presentado contra manifestantes en la historia de Estados Unidos.

Los acusados enfrentaban una amplia variedad de acusaciones, desde lanzar cócteles Molotov a oficiales de policía, hasta suministrar alimentos a manifestantes que acampaban en el bosque y repartir volantes contra un policía estatal que mató a tiros al activista Tortuguita. Cada acusado enfrentaba hasta 20 años de prisión por cargos según la ley RICO.

Farmer dijo en una audiencia que Carr necesitaba el permiso del gobernador Brian Kemp para llevar adelante el caso en lugar del fiscal de distrito local. Los fiscales admitieron anteriormente que no obtuvieron tal orden.

“Hubiera sido muy fácil simplemente pedirle al gobernador, ‘Déjeme hacer esto, deme una carta’”, dijo Farmer. “Los pasos simplemente no se siguieron”.

El caso aún no termina

Cinco de los 61 acusados también fueron imputados por cargos de terrorismo en suelo nacional e incendio premeditado en primer grado relacionados con una “noche de furia” ocurrida en 2023, en la que activistas enmascarados quemaron un auto policial en el centro de Atlanta y lanzaron piedras a un rascacielos que alberga la Fundación de la Policía de Atlanta. Farmer dijo que Carr tampoco tenía la autoridad para perseguir el cargo de incendio premeditado, aunque cree que el cargo de terrorismo en suelo nacional puede mantenerse.

Farmer dijo que planea presentar una orden formal pronto y no está seguro de si anulará toda la acusación o si permitirá que proceda el cargo de terrorismo en suelo nacional, aunque espera que la fiscalía apele de todos modos.

El fiscal general adjunto John Fowler le dijo a Farmer que, en su opinión, la decisión del juez es “totalmente incorrecta”. Hasta el momento, un portavoz de Carr no ha respondido a una solicitud de comentarios.

El abogado defensor Don Samuel dijo que el caso estaba plagado de errores. Los abogados defensores esperaban dedicar toda la semana a revisar docenas de mociones de desestimación que se habían presentado. Durante un apasionado discurso el lunes, el primer día de la audiencia, Samuel calificó el caso como “un ataque al derecho de las personas a protestar” e instó a Farmer a “poner fin a esto”.

“Podríamos haber girado la rueda y ver cuál argumento iba a ganar primero”, dijo Samuel a The Associated Press después de que Farmer anunciara su decisión desde el estrado.

La controversia de larga data sobre el centro de entrenamiento estalló en enero de 2023 cuando policías estatales que formaban parte de una búsqueda en el bosque del Río Sur mataron a un activista, conocido como “Tortuguita”, quien, según las autoridades, les disparó mientras estaba dentro de una tienda cerca del sitio de construcción. Un fiscal encontró las acciones de los policías “objetivamente razonables”, aunque la familia de Tortuguita ha presentado una demanda, diciendo que las manos del joven de 26 años estaban en el aire y que los policías usaron fuerza excesiva cuando dispararon inicialmente bolas de pimienta dentro de la tienda.

Se produjeron numerosas protestas en las que vándalos enmascarados atacaron vehículos policiales y equipos de construcción para retrasar el proyecto e intimidar a los contratistas para que se retiraran.

Carr, quien se postula para gobernador, había perseguido el caso, y Kemp lo elogió como un paso importante para combatir a los “radicales de fuera del estado que amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos y la aplicación de la ley”.

Pero los críticos denunciaron la acusación como un intento políticamente motivado y desmedido para sofocar el movimiento.

Ambientalistas y activistas antipolicía están unidos

Tras surgir a raíz de las protestas por la justicia racial de 2020, el movimiento “Stop Cop City” (Detener la Ciudad de los polis) adquirió reconocimiento nacional al unir a anarquistas, activistas ambientales y manifestantes antipolicía contra el extenso centro de entrenamiento, que se construía en un área boscosa, que finalmente fue arrasada, en el condado de DeKalb.

Los activistas argumentaron que desarraigar acres de árboles para la instalación exacerbaría el daño ambiental en un área propensa a inundaciones y mayoritariamente negra, al tiempo que serviría como un costoso escenario para que los agentes militarizados reciban entrenamiento para sofocar movimientos sociales.

El centro de entrenamiento, que es una prioridad del alcalde de Atlanta, Andre Dickens, se inauguró a principios de este año, a pesar de años de protestas y millones de dólares en sobrecostos, algunos de los cuales se debieron al daño causado por los manifestantes y a la necesidad de las autoridades policiales de reforzar la seguridad las 24 horas del día, los siete días de la semana, alrededor de la instalación.

Pero en los últimos dos años, el caso se había empantanado en cuestiones procesales, sin que ninguno de los acusados fuera a juicio. Farmer y la juzgadora anterior del caso, la jueza del condado de Fulton, Kimberly Esmond Adams, habían criticado anteriormente el enfoque de los fiscales en el caso, y Adams dijo que la fiscalía había cometido una “negligencia grave” al permitir que correos electrónicos privilegiados entre abogado y cliente se incluyeran entre un enorme conjunto de pruebas que se compartieron entre los investigadores y docenas de abogados defensores.

A medida que continuaban los retrasos, los acusados dijeron que sus vidas habían sido arruinadas por los cargos, ya que muchos de ellos no podían conseguir un empleo estable o una vivienda.

Tres de los acusados, organizadores de un fondo de fianza que apoyaba a los manifestantes, también habían sido acusados de 15 cargos de lavado de dinero, pero los fiscales retiraron esos cargos el año pasado.

Los fiscales se habían disculpado previamente ante el tribunal por distintos retrasos y errores, pero lamentaron la dificultad de manejar un caso tan extenso, aunque Farmer señaló que fueron los fiscales quienes decidieron llevar este “elefante de 61 personas” a la corte.

El abogado defensor Xavier de Janon dijo que la decisión de Farmer es una “victoria”, pero señaló que hay otros acusados que aún enfrentan cargos no imputados de terrorismo en suelo nacional en el condado de DeKalb, así como numerosos delitos menores pendientes relacionados con el movimiento.

“Las acusaciones contra este movimiento no han terminado, y espero que la gente siga prestando atención a la forma en que el estado maneja las protestas y el activismo, porque esto no ha terminado”, dijo de Janon. “Esta es una victoria, y espero que vengan muchas más”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.