EEUU retira todos sus bombarderos de base británica que fue blanco de un presunto ataque terrorista

La Fuerza Aérea estadounidense ha traído de vuelta a sus bombarderos estacionados en una base aérea militar en Reino Unido operada por Estados Unidos, utilizada para atacar a Irán, tras una investigación sobre un atentado terrorista planeado en la base RAF Fairford.

Los bombarderos fueron redesplegados a sus bases de origen en Estados Unidos, según un funcionario del Pentágono que no estaba autorizado a hablar sobre movimientos militares sensibles y habló el domingo bajo condición de anonimato.

Observadores de la aviación como la Military Air Tracking Alliance han observado decenas de bombarderos B-52 y B-1 operando desde RAF Fairford desde los primeros días de la guerra con Irán. Los observadores notaron que un gran número de bombarderos B-1 salió volando de la base el domingo.

La medida se produce mientras el presidente Donald Trump sopesa opciones para su guerra con Irán —incluidos nuevos ataques— pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de que la campaña duraría cuestión de semanas.

“Tenemos decisiones que tomaré sobre Irán. Irán ha sido diezmado. Así que la única pregunta es: será por el camino fácil o por el camino difícil”, dijo Trump a los periodistas el sábado al salir de la Casa Blanca rumbo a un mitin en Ohio.

Un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní fue arrestado en el centro de Londres la semana pasada bajo sospecha de planear un atentado terrorista, tras un incidente de seguridad en RAF Fairford a finales de septiembre. En total, seis personas han sido detenidas y luego puestas en libertad bajo fianza durante la investigación.

Las autoridades británicas han vinculado el incidente con Teherán. Irán ha negado su implicación, pero previamente ha dicho que considera cualquier base utilizada para atacar su territorio un objetivo legítimo.

Funcionarios del Reino Unido dicen que proxies vinculados a Irán han estado detrás de una serie de incendios provocados y otros ataques en Reino Unido y otros países, muchos de ellos dirigidos contra la comunidad judía y destinados a sembrar miedo. Previamente han advertido que Teherán podría ampliar sus objetivos en el Reino Unido si continúan los conflictos en Oriente Medio.

RAF Fairford, ubicada a 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Londres, ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses durante décadas de conflictos en Oriente Medio.

El ejército estadounidense aún mantiene una presencia considerable en Oriente Medio. El jueves, un funcionario estadounidense dijo que el portaaviones USS Theodore Roosevelt, desplegado recientemente, así como el grupo anfibio de alistamiento USS Malkin Island —un grupo de buques que en conjunto transporta a más de 7.000 marineros y 2.000 infantes de marina— se dirigen a la región. El funcionario dijo que la medida podría dar lugar a tres portaaviones en la región ya a finales de octubre.

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La periodista de The Associated Press, Melissa Goldin, contribuyó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.