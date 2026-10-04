Continúa búsqueda de avioneta médica desaparecida en Massachusetts

Las autoridades planeaban rastrear el lecho marino en su búsqueda de una aeroambulancia desaparecida frente a la costa de Massachusetts con seis personas a bordo.

La Administración Federal de Aviación se comunicó con la Guardia Costera a las 2 de la mañana del sábado para informar que había perdido contacto con la avioneta Gulfstream G100, que iba de Bermudas a Boston con cuatro canadienses y dos ciudadanos bermudeños.

Más tarde el sábado, los equipos de búsqueda encontraron un “campo de escombros” frente a la costa de Nantucket, indicó el contralmirante Matt Lake, del Distrito Noreste de la Guardia Costera, en una conferencia de prensa el domingo.

Tripulaciones de la Guardia Costera, junto con el Ala de Rescate Aéreo de la Guardia Nacional de Nueva York y autoridades de Massachusetts, han registrado desde entonces un área de 7.356 kilómetros cuadrados (2.840 millas cuadradas) utilizando avionetas, helicópteros, embarcaciones y guardacostas.

“Esta es un área de búsqueda grande y difícil”, declaró Lake.

La profundidad del agua alrededor del campo de escombros era de aproximadamente 24 a 27 metros (80 a 90 pies). La Guardia Costera estaba en proceso de desplegar sonar para buscar en el lecho marino, explicó.

La Guardia Costera ha estado actualizando a los familiares de los ocupantes de la avioneta, señaló Lake.

El clima no ha sido un factor en los esfuerzos de búsqueda, afirmó el capitán de la Guardia Costera John McTamney, jefe de respuesta del distrito noreste.

“Seguiremos buscando y cubriendo el área hasta estar seguros de que, si quedara algún sobreviviente en la superficie del agua, lo habríamos encontrado”, declaró McTamney.

La avioneta, registrada en Canadá, llevaba cuatro miembros de la tripulación y dos pasajeros cuando despegó del Aeropuerto Internacional L.F. Wade de Bermudas para el vuelo nocturno hacia Massachusetts, según un comunicado del operador del aeropuerto de Bermudas, Skyport.

El audio del tráfico aéreo indica que la aeronave pudo haber estado “llegando a ciegas” cuando una tormenta se cernía más adelante poco antes de desaparecer.

El piloto reportó problemas eléctricos y declaró una emergencia mientras el jet se acercaba a la costa, de acuerdo con el audio del control de tráfico aéreo publicado por LiveATC.net. En la grabación se escucha a un controlador preguntarle al piloto: “Entendido, usted dijo que viene a ciegas. ¿Eso fue lo que dijo?”.

La avioneta pudo haber perdido sus instrumentos de navegación justo cuando una tormenta cruzaba su trayectoria en el radar, explicó Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte.

La nave también descendió bruscamente de 7.315 a 3.048 metros (24.000 a 10.000 pies), según datos preliminares del sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

“Algo malo ocurrió con esta gran caída, y volaron hacia esta gran tormenta. Es un lugar terrible para perder los instrumentos y estar volando a ciegas”, indicó Schiavo, abogada de aviación. “Es muy fácil desorientarse y no saber si estás girando, ascendiendo, descendiendo, etcétera”.

Transport Canada estaba monitoreando la situación y trabajando con las autoridades en los esfuerzos de búsqueda y rescate, indicó en X el ministro de Transporte del país, Steven MacKinnon.

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El escritor de aviación de la AP Josh Funk contribuyó con esta nota. También contribuyó en Little Rock, Arkansas, Laura Turbay, quien participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.