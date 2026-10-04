"Digger" decepciona en la taquilla mientras "Verity" triunfa

La parodia “Digger” decepcionó en la taquilla este fin de semana justo cuando su estudio, Warner Bros, se dispone a fusionarse con Paramount.

Ello le da a Tom Cruise uno de los peores estrenos de su carrera y sirvió como una amarga nota final para Warner Bros. como estudio independiente.

La película más taquillera, en cambio, fue “Verity” de Amazon MGM, otro éxito para una adaptación cinematográfica de una obra de Colleen Hoover. Debutó con 32,6 millones de dólares. La película, dirigida por Michael Showalter, tiene a Dakota Johnson como protagonista en el papel de una escritora contratada para escribir como autora fantasma una serie de libros para una autora incapacitada (Anne Hathaway).

Pero todas las miradas estaban puestas en cómo rendiría “Digger”, una de las mayores apuestas del año. La sátira de Alejandro G. Iñárritu, vapuleada por la crítica, recaudó unos exiguos 8 millones de dólares en el mercado nacional. Cruise suele ser un gran imán en el extranjero, pero las ventas internacionales, 12 millones de dólares en 74 mercados, también fueron flojas.

Tras críticas tan malas que Warner Bros. optó por difundir anuncios de “decida usted mismo”, las estimaciones para “Digger” se habían revisado a la baja durante la última semana.

Es un comienzo duro para una película que costó al menos 125 millones de dólares aunque informes han situado el presupuesto de producción más cerca de los 150 millones. El gasto en marketing, según estimados, fue de otros 100 millones de dólares.

“Digger” había sido presentada como una posible contendiente para la temporada de premios, con una fecha casi exactamente igual a la de “One Battle After Another” de Warner Bros. el año pasado. “Digger” es un estreno con una carga política similar que puso un gran presupuesto en manos de un cineasta de primera línea que trabajó a partir de una historia original.

Pero este intento por parte de los copresidentes de Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca y Pam Abdy, no dará tan buen resultado como “One Battle After Another”. Esa película recaudó 213,2 millones de dólares en todo el mundo y, lo que es más importante, ganó el Óscar a mejor película.

‘Digger’ fracasa en un momento de transformación de Hollywood

El decepcionante estreno llega justo cuando Paramount Skydance está cerrando su adquisición de Warner Bros. Discovery. Después de que la jueza aprobara el miércoles el acuerdo de 110.000 millones de dólares, Paramount indicó que cerraría la fusión el martes.

En un año boyante para Hollywood, Warner Bros. no ha logrado que una sola película supere los 100 millones de dólares en el mercado nacional, aunque su estreno de diciembre, “Dune: Part III”, superará esa cifra con facilidad. De Luca y Abdy están previstos a dejar Warner Bros. esta semana y probablemente habrá despidos masivos después.

“’Digger’ se desplomó este fin de semana y la nueva dirección de la Paramount y Warner Bros. combinadas, David Ellison y Josh Greenstein y Dana Goldberg, pronto decidirá qué tipo de películas quiere de WB", escribió David A. Gross, consultor cinematográfico que publica un boletín sobre cifras de taquilla

"Paramount no tiene un historial reciente de hacer grandes películas de autor como esta; esa estrategia parece haber terminado”, añadió.

Los críticos (51% “fresh” en Rotten Tomatoes) arremetieron contra “Digger” al calificarla de farsa forzada sobre el cambio climático, aunque la actuación de Cruise fue recibida con más calidez. El público coincidió y le otorgó una “C+” en CinemaScore.

Cruise ha pasado la mayor parte de la última década protagonizando películas de “Mission: Impossible” y “Top Gun: Maverick”, dos franquicias que le han permitido seguir siendo un héroe de acción a sus 64 años. La última gran decepción de taquilla del actor fue “The Mummy” de 2017, que recaudó 409,2 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 195 millones de dólares.

Para ayudar a vender “Digger”, Cruise hizo un enorme esfuerzo. Incluso concedió su primera entrevista extensa para una revista en años.

‘Avengers: Endgame’ recupera la corona histórica

La película líder del fin de semana pasado, “Avengers Endgame: Encore”, cayó al séptimo lugar con 4,4 millones de dólares en el mercado nacional y 14,4 millones de dólares en el extranjero. Pero la segunda semana del reestreno de Marvel permitió que “Endgame” apenas superara a “Avatar” para recuperar el título de la película más taquillera de todos los tiempos, sin contar la inflación. Ambas películas se han alternado el puesto en los últimos años con reestrenos. “Endgame” suma ahora 2,9255 billones de dólares, mientras que “Avatar” tiene 2,9237 billones de dólares.

El resto de las más vendidas en los cines durante el fin de semana fueron títulos que se mantenían en cartelera: la adaptación de videojuego “Resident Evil” de Zach Cregger para Sony Pictures; el drama de A24 “Primetime” de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson como el presentador de “To Catch a Predator”, Chris Hansen; y “Heart of the Beast” de Paramount, protagonizada por Brad Pitt como un veterano retirado que recorre Alaska con su perro de combate tras un accidente aéreo.

En su tercera semana, “Resident Evil” quedó en segundo lugar con 12,5 millones de dólares. “Heart of the Beast” le siguió con 11 millones. Y “Primetime” recaudó 8 millones en su segundo fin de semana.

Estimado de las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Verity” - $32,6 millones.

2. “Resident Evil” - $12,5 millones.

3. “Heart of the Beast” - $11 millones.

4. “Primetime” - $8 millones.

5. “Digger” - $8 millones.

6. “Forgotten Island” - $7,2 millones.

7. “Avengers: Endgame: Encore” - $4,4 millones.

8. “Drishyam: The Conclusion” - $2,7 millones.

9. “Practical Magic 2” - $2,7 millones.

10. “Spider-Man: Brand New Day” - $2,5 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.