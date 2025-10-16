JD Vance minimiza indignación bipartidista por chat racista y ofensivo de Jóvenes Republicanos

La divulgación de un chat grupal de Jóvenes Republicanos que incluía lenguaje racista, bromas sobre violación y comentarios frívolos sobre la cámara de gas desató llamados bipartidistas para que los involucrados sean destituidos de sus cargos o renuncien.

La Federación Nacional de Jóvenes Republicanos, la organización política del Partido Republicano para republicanos de entre 18 y 40 años, pidió que los involucrados renuncien al organismo. El grupo describió los intercambios —reportados en primera instancia por Politico— como "indignos de cualquier republicano".

Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, el republicano JD Vance, ha intervenido en varias ocasiones para expresarse en contra de lo que calificó como una “exageración”.

Politico obtuvo acceso a meses de intercambios de una conversación en Telegram entre líderes y miembros de la Federación Nacional de Jóvenes Republicanos y algunos de sus afiliados en Nueva York, Kansas, Arizona y Vermont.

Aquí un resumen de las reacciones al chat grupal, en el que los involucrados expresaban abiertamente su preocupación a que se filtraran sus comentarios, incluso mientras continuaban con su conversación:

Vance

Después del reporte inicial de Politico, Vance publicó el martes en la red social X una captura de pantalla de mensajes de texto de 2022 en los que Jay Jones, el candidato demócrata para la fiscalía general de Virginia, sugería que un reconocido republicano debía recibir "dos balas en la cabeza".

"Esto es mucho peor que cualquier cosa que se haya dicho en un chat grupal universitario, y el tipo que lo dijo podría convertirse en el fiscal general de Virginia", escribió Vance. "Me niego a unirme a la exageración cuando hay personas poderosas que hacen un llamado a la violencia política".

Jones ha asumido "toda la responsabilidad" por sus comentarios y ofreció una disculpa pública a Todd Gilbert, quien entonces era presidente de la Cámara de Delegados de Virginia.

Vance reiteró su postura inicial el miércoles en el podcast "The Charlie Kirk Show", diciendo que una "persona que realmente desea que haya violencia política y un asesinato político es 1.000 veces peor que lo que un grupo de jóvenes, un grupo de chicos, dice en un chat de grupo, por muy ofensivo que pueda ser".

Vance, de 41 años, dijo que creció en una época diferente en donde "la mayoría de las cosas estúpidas que hice como adolescente y como adulto joven, no están en internet".

El vicepresidente, padre de tres hijos dijo que le aconsejaría a sus propios hijos, "especialmente a mis chicos, que no pongan cosas en internet, que tengan cuidado con lo que publican. Si pones algo en un chat grupal, asume que algún idiota lo va a filtrar en un intento por perjudicarte o dañar a tu familia".

"Realmente no quiero que crezcamos en un país en donde un niño que cuenta un chiste estúpido, un chiste muy ofensivo y estúpido, sea motivo para arruinar su vida", señaló Vance.

Republicanos

Otros republicanos exigieron una intervención inmediata. Líderes legislativos del partido en Vermont, junto con el gobernador Phil Scott —también republicano— pidieron la renuncia del senador estatal Sam Douglass, de quien se dio a conocer que participó en el chat. Los legisladores republicanos emitieron una declaración conjunta en la que se calificó los comentarios como "inaceptables y profundamente perturbadores".

Diciendo que quedó "completamente horrorizada al enterarse de los supuestos comentarios hechos por líderes de los Jóvenes Republicanos del Estado de Nueva York", la representante estatal Elise Stefanik pidió que los involucrados renuncien a sus cargos. Danedri Herbert, presidenta del Partido Republicano de Kansas, dijo que los comentarios "no reflejan las creencias de los republicanos y ciertamente no de los republicanos de Kansas en general".

En una declaración publicada el martes en X, la Federación Nacional de Jóvenes Republicanos dijo que estaba "horrorizada" por los mensajes reportados y pidió que los involucrados renuncien a sus cargos dentro de la organización. Los líderes del organismo señalaron que el comportamiento era "vergonzoso, indigno de cualquier republicano, y es contrario a los valores que representa nuestro movimiento".

Demócratas

Los demócratas han sido más uniformes en su condena. El miércoles, el gobernador de California Gavin Newsom le escribió al presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, para exigir una investigación sobre los "mensajes de texto viles y ofensivos", que calificó como "la definición de comportamiento que puede crear un ambiente hostil y discriminatorio que viola las leyes de derechos civiles".

Ante el pleno del Senado, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se refirió el martes al chat como "repugnante", y pidió que los republicanos, incluidos Trump y Vance, "condenen estos comentarios de manera rápida e inequívoca".

Al preguntarle sobre los reportes, la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul calificó los intercambios como "viles" y pidió consecuencias para los involucrados.

"Expúlsenlos del partido. Quítenles su rol oficial. Dejen de usarlos como asesores de campaña", dijo Hochul. "Tiene que haber consecuencias. Esta tontería tiene que parar."

La periodista de Associated Press Michelle L. Price contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.