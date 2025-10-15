Olivia Harrison: Ver a los Beatles en vivo hizo el mundo de color

Olivia Harrison recordó en México su emoción al ver por primera vez en vivo a The Beatles, mucho antes de saber que se casaría con George Harrison, uno de los integrantes del cuarteto de Liverpool.

“Yo también era una fan de los Beatles”, dijo Harrison el martes en el Festival Internacional de Cine de Morelia, a donde viajó para presentar el documental “Beatles ’64”. “Los veía en blanco y negro en el show de Ed Sullivan, los veía en la portada de los álbumes en blanco y negro y gris y una vez estaba en el aeropuerto cuando los Beatles iban llegando en Los Angeles… se bajaron del avión uno por uno y era como si todo el mundo se volviera de color”.

Harrison, cuya familia es de origen mexicano, recordó cómo los Beatles parecían extasiados al llegar a Estados Unidos.

“Estaban tan entusiasmados por estar en América que daba un poco de pena, actuaban como jóvenes adolescentes a pesar de que habían estado en Hamburgo, tocaban, tenían éxitos número 1”, dijo. “Estaban tan emocionados de estar viajando y eso es lo que verán ustedes (en el filme)”.

Años después de que la banda se desintegró, Harrison conoció a George a comienzos de la década de 1970 cuando trabajaba como secretaria en A&M Records, la discográfica que distribuía el sello Dark Horse Records de Harrison. Se casaron en 1978 y permanecieron unidos hasta la muerte de George en 2001 a causa de un cáncer. La pareja tuvo un hijo llamado Dhani, que también es músico como su padre.

Harrison también es famosa por haber defendido a George de un intruso que irrumpió en su residencia el 30 de diciembre de 1999 y apuñaló George.

En la actualidad es poeta y ha colaborado con Martin Scorsese para la restauración de filmes mexicanos clásicos como “Los olvidados”, “Enamorada” y “Pedro Páramo” de Carlos Velo, esta última película la presentó durante su visita a Morelia, la tercera que ha realizado al festival desde 2016.

“Estoy tan emocionada por traer esta parte de mi vida, The Beatles … a México, que es mi herencia, y que las dos partes de mí por fin se reúnen y se unen, significa mucho para mí estar aquí”, señaló Harrison.

En “Beatles ’64”, actualmente disponible en Disney+, Tedeschi y Scorsese presentan a los rockeros británicos en el momento de su ascenso a la fama. El documental muestra imágenes de archivo históricas entre bastidores captadas por David y Albert Maysles, restauradas en 4K, entrevistas con los John, Paul, George y Ringo así como testimonios de personas a las que transformó su música, como del caso de Harrison.

“Cambiaron el mundo, cambiaron el color del mundo, y siguen haciéndolo hasta ahora”, dijo.