Japón recurre a empaques de bocadillos en blanco y negro debido a falta de tinta por guerra en Irán

La guerra en Irán le ha quitado el color al empaque de algunos bocadillos en Japón, debido a las interrupciones en el suministro de un ingrediente que se usa en la tinta de colores.

Calbee Inc., con sede en Tokio y fabricante de papas fritas y cereales, aseguró que el contenido sigue siendo el mismo. Los populares bocadillos de Calbee están disponibles en las omnipresentes tiendas de conveniencia del país, aunque también se exportan a Estados Unidos, China y Australia.

“Esta medida tiene como objetivo ayudar a mantener un suministro estable de productos”, indicó la empresa en un comunicado.

La compañía informó que los cambios en 14 de sus productos se reflejarán a partir del 25 de mayo, limitando el uso de tinta a sólo dos colores. Añadió que la medida era necesaria para responder con flexibilidad a las cambiantes condiciones geopolíticas.

De momento se desconoce cuánto tiempo podría durar el cambio, indicó Calbee, una empresa fundada en 1949 y que actualmente cuenta con más de 5.000 empleados.

Se trata de la más reciente medida provocada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz como resultado de la guerra en Irán. El conflicto ha desatado un aumento en los precios del petróleo y de otros productos, además de causar desabasto.

Japón depende casi por completo de las importaciones de petróleo. La nafta, una mezcla derivada del petróleo, es utilizada en la elaboración de diversos artículos como plásticos y tinta. Japón ha sido capaz de sobrellevar hasta ahora las preocupaciones con relativa calma, mientras el gobierno ha realizado esfuerzos para disipar esos temores al mencionar las reservas de petróleo del país.

Pero el drástico cambio en el empaque de las papas fritas es inconfundible.

Las papas fritas ligeramente saladas de Calbee, conocidas como “usu shio”, venían originalmente en una bolsa de color naranja brillante con una imagen de papas amarillas y una mascota con forma de papa que llevaba sombrero.

El nuevo empaque sólo tiene letras monocromáticas.

La empresa, que también fabrica bocadillos de camarón, o “kappa ebisen”, acababa de anunciar en marzo una ambiciosa estrategia de crecimiento.

“Calbee seguirá respondiendo con flexibilidad y prontitud a los cambios en su entorno operativo, incluidos los riesgos geopolíticos, y mantiene su compromiso de asegurar un suministro estable de productos seguros y de alta calidad”, indicó la empresa. “Pedimos su comprensión”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.