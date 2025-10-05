La Corte Suprema de EEUU enfrenta una agresiva afirmación de poder presidencial de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos comienza el lunes un curso trascendental con importantes pruebas del poder presidencial en la agenda, junto con casos cruciales sobre el voto y los derechos de las personas LGBTQ.

La mayoría conservadora de la corte ha sido hasta ahora receptiva, al menos en fallos preliminares, a muchas de las agresivas afirmaciones de autoridad del presidente Donald Trump. La jueza progresista Ketanji Brown Jackson invocó la tira cómica Calvin y Hobbes después de una de esas decisiones que permitieron el recorte de 783 millones de dólares en fondos de investigación.

“Esta es una jurisprudencia de Calvinball con un giro. Calvinball tiene solo una regla: no hay reglas fijas. Parece que tenemos dos: esa, y esta administración siempre gana”, escribió Jackson.

Los jueces conservadores podrían ser más escépticos cuando realicen un examen en profundidad de algunas políticas de Trump, incluidas la imposición de aranceles por parte del presidente y las restricciones que desea imponer a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Si la misma división conservadora-progresista que ha marcado tantas apelaciones de emergencia de Trump perdura, "nos espera uno de los términos más polarizadores hasta ahora", dijo Irv Gornstein, director ejecutivo del Instituto de la Corte Suprema en la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown.

Los jueces emitirán juicios en los próximos diez meses sobre algunas de las iniciativas más controvertidas de Trump.

3 casos importantes sobre el poder presidencial en la agenda

Los jueces escucharán un caso crucial para la agenda económica de Trump a principios de noviembre mientras consideran la legalidad de muchos de sus amplios aranceles. Dos tribunales inferiores han determinado que el presidente republicano no tiene el poder de imponer unilateralmente aranceles de amplio alcance bajo una ley de poderes de emergencia.

Los estados y las pequeñas empresas argumentan que Trump no puede usurpar los poderes de imposición de impuestos del Congreso declarando emergencias nacionales y utilizando aranceles para abordarlas.

Sin embargo, el gobierno dice que la ley sí le otorga al presidente el poder de regular la importación, y eso incluye los aranceles. Cuatro jueces disidentes en un tribunal de apelaciones federal en Washington aceptaron ese argumento, trazando un posible camino legal en la corte superior.

En diciembre, los jueces abordarán el poder de Trump para despedir a miembros de agencias independientes a voluntad, un caso que probablemente llevará a la corte a revocar, o reducir drásticamente, una decisión de hace 90 años. Esta requería una causa, como negligencia en el deber, antes de que un presidente pudiera remover a los funcionarios confirmados por el Senado de sus cargos.

El resultado parece tener pocas dudas porque los conservadores han permitido que los despidos surtan efecto mientras se tramita el caso, incluso después de que jueces de tribunales inferiores encontraran los despidos ilegales. Los tres jueces progresistas han disentido cada vez.

Otro caso que ha llegado a la corte pero aún no ha sido considerado afecta al decreto de Trump que niega la ciudadanía por derecho de nacimiento a los niños nacidos en Estados Unidos de padres que están en el país de forma ilegal o temporal.

El gobierno ha apelado fallos de tribunales inferiores que bloquean la orden por inconstitucional o probablemente inconstitucional, desafiando más de 125 años de interpretación generalizada y un fallo de la Corte Suprema de 1898. El caso podría ser argumentado a finales del invierno o principios de la primavera.

La corte podría otorgar a los republicanos victorias significativas en derecho de voto y financiamiento de campañas

El futuro de los distritos electorales con mayorías de votantes negros, hispanos o indígenas estadounidenses está en juego en un caso sobre la redistribución de circunscripciones electorales Luisiana que se argumentará a mediados de octubre.

El estado liderado por republicanos ha abandonado su defensa de un mapa político que eligió a dos miembros negros del Congreso. En cambio, Luisiana quiere que la corte rechace cualquier consideración de raza en la redistribución de distritos en un caso que podría traer cambios importantes a la Ley de Derechos de Voto.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los otros cinco jueces conservadores han sido escépticos sobre la consideración de la raza en la vida pública, incluida una decisión en 2023 que puso fin a la discriminación positiva en las admisiones universitarias.

La posición de Luisiana permitiría a este estado y a otros controlados por republicanos en el sur dibujar nuevos mapas políticos que eliminen prácticamente todos los distritos de mayoría negra en la Cámara, que han sido bastiones demócratas, según los expertos en derechos de voto.

Los jueces no lograron decidir el caso en junio después de escuchar argumentos durante su último curso. La corte no necesita ir tan lejos como quiere Luisiana para rechazar el mapa congresional.

Pero una segunda ronda de argumentos es inusual en la Corte Suprema, y a veces presagia un cambio importante por parte de los jueces. La decisión de Citizens United en 2010 que llevó a aumentos dramáticos en el gasto independiente en las elecciones de Estados Unidos se produjo después de que se argumentara por segunda vez.

Los republicanos, incluido el gobierno de Trump, también están detrás de un impulso para eliminar los límites sobre cuánto pueden gastar los partidos políticos en coordinación con los candidatos al Congreso y a la presidencia.

Los jueces están revisando un fallo de apelación que confirmó una disposición de la ley electoral federal que tiene más de 50 años. Los demócratas habían pedido a la corte que dejara la ley en su lugar, y la Corte Suprema la confirmó en 2001.

Pero Roberts, quien acaba de marcar su 20 aniversario como presidente del tribunal, ha liderado una corte que ha anulado una regulación tras otra de financiamiento de campañas.

No se ha fijado una fecha para los argumentos.

Las mujeres y niñas transgénero enfrentan una prueba sobre su participación en equipos deportivos escolares

Más de dos docenas de estados han promulgado leyes que prohíben a las mujeres y niñas transgénero participar en ciertas competiciones deportivas.

Los jueces están escuchando alegatos en casos de Idaho y Virginia Occidental, donde deportistas transgénero ganaron fallos de tribunales inferiores.

La Corte Suprema en junio confirmó una prohibición sobre los tratamientos médicos de confirmación de género para jóvenes transgénero, pero no decidió de manera concluyente sobre cuestiones más amplias sobre los derechos de las personas transgénero.

Rápidamente acordaron abordar las apelaciones estatales, que plantearon preguntas bajo la garantía constitucional de trato igualitario y la ley federal conocida como Título IX que expandió de forma drástica la participación de niñas y mujeres en deportes en escuelas públicas y universidades.

La corte aún no ha fijado una fecha para los argumentos.

El juez Samuel Alito es el más probable posible retiro en 2026

Alito cumplirá 76 años en abril, joven para los estándares de la Corte Suprema. Pero podría no querer quedarse y apostar a la posibilidad de que los demócratas tomen el control del Senado en las elecciones del próximo año y consigan que un demócrata gane la Casa Blanca dos años después.

Si se retira el próximo verano, Trump podría nombrar a un reemplazo igualmente conservador pero mucho más joven que casi con certeza ganaría la confirmación del Senado liderado por republicanos.

Para los observadores cercanos de la corte, Alito ha hecho solo una cosa fuera de lo común: firmar un contrato para escribir un libro que se espera salga el próximo año. Incluso cuando sus colegas más jóvenes se han movido rápidamente para firmar contratos de libros. Alito, por el contrario, esperó casi 20 años.

No respondió a una solicitud de comentario para esta historia.

Alito no es el juez más antiguo. Clarence Thomas tiene 77 años, pero no ha mostrado signos de querer irse, ciertamente no antes de que esté programado para convertirse en el juez con más años de servicio en la historia de Estados Unidos en 2028.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.