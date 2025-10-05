Reino Unido limitará las protestas repetidas tras 500 arrestos en una vigilia propalestina

La policía británica obtendrá más competencias para restringir protestas repetidas, dijo el gobierno el domingo, después de que casi 500 personas fueran arrestadas en una manifestación en apoyo a un grupo propalestino prohibido.

El Ministerio del Interior afirmó que las fuerzas policiales podrán considerar el "impacto acumulativo de las protestas frecuentes" en las áreas locales cuando impongan condiciones a las marchas y manifestaciones.

“El derecho a protestar es una libertad fundamental en nuestro país. Sin embargo, esta libertad debe equilibrarse con la libertad de sus vecinos para vivir sus vidas sin miedo. Las protestas grandes y repetidas pueden hacer que secciones de nuestro país, particularmente las comunidades religiosas, se sientan inseguras, intimidadas y con miedo de salir de sus hogares”, dijo la secretaria del Interior, Shabana Mahmood.

Se han registrado manifestaciones propalestinas frecuentes desde el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza, que por ahora ha matado a más de 67.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás. La ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

Las protestas han sido abrumadoramente pacíficas, pero algunas personas dicen que han permitido que el antisemitismo se propague. Algunos judíos dicen sentirse amenazados por consignas como "desde el río hasta el mar, Palestina será libre". Un puñado de manifestantes propalestinos ha sido arrestado por apoyar a Hamás, que está prohibido en el Reino Unido.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y sus seguidores han acusado frecuentemente a los críticos de Israel o de su conducta en la guerra de Gaza de antisemitismo. Los detractores de Israel lo ven como un intento de sofocar incluso la crítica legítima.

La policía británica y los políticos habían instado a los manifestantes a quedarse en casa este fin de semana después del ataque del jueves a una sinagoga en Manchester en el que murieron dos hombres judíos. El primer ministro, Keir Starmer, dijo que los organizadores deberían "reconocer y respetar el duelo de los judíos británicos esta semana" y posponer su convocatoria.

Sin embargo, alrededor de 1.000 personas se reunieron el sábado, en Trafalgar Square para protestar contra la ilegalización de Palestine Action, un grupo de acción directa que ha vandalizado aviones militares británicos y ha atacado sitios vinculados con el ejército israelí. Ha sido designado como una organización terrorista por el gobierno, lo que hace ilegal el apoyo al grupo.

Los críticos dicen que el gobierno está restringiendo la libertad de expresión y el derecho a protestar.

La policía se llevó a varias personas que se sentaron en silencio sosteniendo carteles que decían "Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action". La policía reportó 488 arrestos por apoyar a la organización proscrita, y un puñado por otros delitos.

Más de 2.000 personas han sido arrestadas en protestas desde que Palestine Action fue ilegalizada en julio, y más de 130 han sido acusadas de delitos de terrorismo.

La guerra en el enclave palestino fue desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, en el que los milicianos mataron a más de 1.200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes. El grupo armado palestino dijo el sábado que estaba dispuesto a devolver a todos los rehenes restantes, de los cuales se cree que 20 están vivos, y los cuerpos de los muertos de acuerdo con el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.