Israel y Hamás liberarán rehenes y prisioneros tras acordar la primera fase del plan de paz de Trump

Israel y Hamás acordaron pausar los combates en Gaza para liberar a los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos, aceptando elementos de un plan presentado por el gobierno de Trump que los palestinos recibieron con cautela el jueves como un posible avance hacia el fin de la devastadora guerra de dos años.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una Paz Fuerte, Duradera y Eterna", escribió el presidente, Donald Trump, en redes sociales el miércoles por la noche. "¡Todas las partes serán tratadas de manera justa!”.

Alaa Abd Rabbo, originario del norte de Gaza pero al que los combates obligaron a mudarse varias veces, calificó el acuerdo como "una bendición".

"Estamos cansados, hemos sido desplazados y este es el día que hemos estado esperando", dijo desde la ciudad central de Deir al-Balah. "Queremos volver a casa".

En Tel Aviv, las familias de los rehenes restantes descorcharon champán y lloraron de alegría cuando se anunció el acuerdo.

Según los términos, Hamás tiene la intención de liberar a los 20 rehenes vivos en cuestión de días, mientras que el ejército israelí comenzará una retirada de la mayor parte de Gaza, dijeron personas familiarizadas con el asunto a The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir detalles de un acuerdo que no se ha hecho completamente público.

Quedan incertidumbres sobre algunos de los aspectos más espinosos, como si y cómo Hamás se desarmará, y quién gobernará Gaza, pero las partes parecen estar más cerca de lo que han estado en varios meses de poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos, destruido la mayor parte de Gaza y desencadenado otros conflictos armados en todo Oriente Medio. La guerra, que comenzó con el ataque mortal de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, ha provocado protestas mundiales y ha traído acusaciones de genocidio que Israel niega.

Las conversaciones para concretar un acuerdo se han celebrado en Egipto desde el comienzo de la semana, y el avance surgió al final del tercer día de negociaciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, proclamó en redes sociales poco después del anuncio de Trump: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa". Netanyahu dijo que convocaría al gobierno el jueves para aprobar el acuerdo.

Hamás instó a Trump y a los mediadores a asegurar que Israel implemente "sin desmentidos ni demoras" la retirada de tropas, la entrada de ayuda al territorio y el intercambio de prisioneros.

Ahmed al-Farra, director general de pediatría en el Hospital Nasser en Jan Yunis, que ha visto muchas de las bajas de la guerra, dijo que todavía era escéptico de que Israel cumpliera con el acuerdo basándose en sus experiencias pasadas, pero mantenía la esperanza.

"Necesitamos volver a vivir", dijo.

El plan de paz de Trump

El plan de Trump exige un alto el fuego inmediato y la liberación de los 48 rehenes que los milicianos en Gaza aún retienen desde su ataque a Israel hace dos años. Unos 1.200 personas fueron asesinadas por milicianos liderados por Hamás, y 251 fueron tomadas como rehenes. Se cree que alrededor de 20 de los rehenes aún están vivos.

En una entrevista en Fox News, Trump dijo que Hamás comenzará a liberar rehenes "probablemente" el lunes.

"Esto es más que Gaza", dijo. "Esto es paz en el Oriente Medio".

Según el plan, Israel mantendría una presencia militar indefinida dentro de Gaza, a lo largo de su frontera con Israel. Una fuerza internacional, compuesta en gran parte por tropas de países árabes y musulmanes, sería responsable de la seguridad dentro de Gaza. Estados Unidos lideraría un esfuerzo de reconstrucción masivo financiado internacionalmente en Gaza.

El plan también prevé un eventual papel para la Autoridad Palestina, algo a lo que Netanyahu se opone. Pero requiere que la autoridad, que administra partes de Cisjordania, se someta a un programa de reforma integral que podría tardar años en implementarse.

El plan de Trump es aún más vago sobre un futuro Estado palestino, que Netanyahu y su círculo rechazan firmemente.

Incluso con muchos detalles aún por acordar, algunos palestinos e israelíes expresaron felicidad y alivio por el progreso significativo.

"Es un gran día, una gran alegría", dijo Ahmed Sheheiber, un palestino desplazado del norte de Gaza, sobre el acuerdo de alto el fuego.

Llorando por teléfono desde su refugio en la ciudad de Gaza, dijo que estaba esperando "impacientemente" que el alto el fuego entrara en vigor para regresar a su hogar en el campo de refugiados de Jabaliya.

Familias de rehenes y sus simpatizantes llenaron la plaza central de Tel Aviv que se ha convertido en el principal punto de reunión en la lucha por liberar a los cautivos.

Einav Zangauker, madre del cautivo israelí Matan Zangauker y una destacada defensora de la libertad de los rehenes, dijo a los periodistas que quiere decirle a su hijo que lo ama.

"Si tengo un sueño, es ver a Matan dormir en su propia cama", dijo.

Indicios de progreso

El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, participaron en las conversaciones del miércoles en Egipto, a las que también asistieron el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el principal asesor de Netanyahu, Ron Dermer.

Trump había expresado optimismo más temprano en el día al decir que estaba considerando un viaje al Oriente Medio en cuestión de días.

Este sería el tercer alto el fuego alcanzado desde el comienzo de la guerra.

El primero, en noviembre de 2023, supuso la liberación de más de 100 rehenes, principalmente mujeres y niños, a cambio de prisioneros palestinos antes de que se rompiera. En el segundo, en enero y febrero de este año, los milicianos palestinos liberaron a 25 rehenes israelíes y los cuerpos de ocho más a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos. Israel terminó ese alto el fuego en marzo con un bombardeo sorpresa.

Rezando por un acuerdo

Un número creciente de expertos, incluidos los designados por un organismo de la ONU, han dicho que la ofensiva de Israel en Gaza equivale a genocidio, una acusación que Israel niega. Más de 67.000 palestinos han sido asesinados en Gaza y casi 170.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que no diferencia entre civiles y combatientes pero dice que alrededor de la mitad de las muertes fueron mujeres y niños, es parte del gobierno dirigido por Hamás. Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

En la Franja de Gaza, donde gran parte del territorio está en ruinas, los palestinos han aguardado con desesperación a un avance. Miles de personas que huyen de la última ofensiva terrestre de Israel en el norte de Gaza y la ciudad de Gaza han instalado tiendas de campaña improvisadas a lo largo de la playa en la parte central del territorio, a veces usando mantas como refugio.

Ayman Saber, un palestino de Jan Yunis, reaccionó al anuncio del alto el fuego diciendo que planea regresar a su ciudad natal e intentar reconstruir su casa, que fue destruida el año pasado por un ataque israelí.

"Reconstruiré la casa, reconstruiremos Gaza", dijo.

Los escritores de Associated Press Eric Tucker en Washington, Sarah El Deeb en Beirut, David Rising en Bangkok y Melanie Lidman en Tel Aviv contribuyeron a este despacho. Magdy informó desde El Cairo y Madhani desde Washington.