Juez reabre investigación por desacato contra el gobierno de Trump

Dos aviones que transportaban migrantes venezolanos fuera de Estados Unidos estaban en el aire el 15 de marzo cuando un juez federal de Washington ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que los hiciera regresar.

En lugar de volver, los aviones aterrizaron en El Salvador horas después, desatando una extraordinaria lucha de poder entre las ramas judicial y ejecutiva del gobierno estadounidense sobre lo que sucedió y por qué la orden del juez no se ejecutó.

Esa lucha entró en una fase crítica el viernes, cuando el juez federal de distrito, James Boasberg, reinició una investigación para determinar si el gobierno republicano ignoró deliberadamente su instrucción, permitiendo que los aviones continuaran hacia El Salvador.

El juez concluyó previamente que así fue y amenazó con procesar por desacato al funcionario o funcionarios responsables. El gobierno ha negado cualquier violación.

Pero un tribunal de apelaciones anuló la decisión de Boasberg. La investigación por desacato parecía extinta hasta que, en otro giro, un panel más amplio de jueces del mismo tribunal de apelaciones dictaminó el 14 de noviembre que la investigación podría continuar.

Este es un vistazo a lo que hace que este caso sea inusual y lo que podría suceder ahora:

Las investigaciones por desacato criminal como la de Boasberg son extremadamente inusuales

Son un último recurso, dijeron a The Associated Press los exjueces federales Jeremy Fogel y Liam O’Grady en una entrevista realizada el lunes por Zoom.

“El juez tiene que creer que se ha cruzado una línea que no se puede pasar por alto”, dijo Fogel, quien pasó 20 años en el tribunal en el norte de California antes de retirarse en 2018.

Fogel dijo que los problemas planteados por la investigación de desacato de Boasberg, es decir, si los migrantes fueron privados de sus derechos al debido proceso y si se desobedeció la autoridad del tribunal, cumplen con ese estándar.

“Independientemente de lo que sucedió en realidad, creo que, para él, sería muy difícil simplemente dejarlo pasar”, dijo el juez.

O’Grady, quien sirvió durante 16 años en Alexandria, Virginia, justo en las afueras de Washington, elogió a Boasberg por sus esfuerzos para determinar los hechos.

“Se está asegurando de que su registro sea absolutamente claro”, dijo O’Grady.

Boasberg quiere comenzar con declaraciones escritas

El viernes, el juez ordenó a la administración que presentara, antes del 5 de diciembre, declaraciones de todos los funcionarios que intervinieron en la decisión de no devolver los vuelos a Estados Unidos. Señaló que luego decidirá si busca la participación de testigos.

Las declaraciones deben detallar los roles de los funcionarios en la decisión, dijo el juez en la breve orden.

Los abogados del Departamento de Justicia le habían instado a abandonar la investigación, pero Boasberg dijo que debe determinar si la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o cualquier otra persona “debería ser mencionada para un posible enjuiciamiento por desacato”.

“En otras palabras, el Tribunal debe decidir si: (1) la orden judicial fue ‘clara y razonablemente específica’; (2) ‘el acusado violó la orden’; y (3) ‘la violación fue intencional’”, escribió.

El martes, en un documento judicial, los abogados del Departamento de Justicia dijeron que Noem decidió que los migrantes a bordo de los vuelos podrían ser transferidos a El Salvador después de recibir asesoramiento del abogado general interino del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph Mazzara.

Mazzara recibió asesoramiento legal sobre los aviones del fiscal general adjunto Todd Blanche y del principal fiscal general adjunto asociado Emil Bove, según el documento.

El gobierno ha defendido su decisión sobre los aviones

La directiva del juez de devolver las aeronaves se hizo verbalmente en el tribunal, pero no se incluyó en su orden escrita, dijeron el martes los abogados del gobierno en el documento judicial.

Esa orden impedía que el gobierno retirara “de Estados Unidos a cualquiera de los demandantes individuales por 14 días”, pero no se mencionaba nada sobre los vuelos en el aire.

Los dos aviones ya habían salido del territorio y del espacio aéreo de Estados Unidos, por lo que los migrantes que iban a bordo ya habían sido “retirados” y, por lo tanto, estaban fuera de la orden del tribunal, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en el documento judicial.

“En consecuencia, el Gobierno sostiene que sus acciones no violaron la orden del Tribunal, ciertamente, no con la claridad requerida para el desacato criminal, y no se justifican ni son apropiados más procedimientos”, escribieron.

Un juez del tribunal federal de apelaciones dijo en agosto que la interpretación de la orden de Boasberg por parte del gobierno era plausible. Dicha orden “podría haberse interpretado razonablemente” como que solo prohibía que el gobierno “expulsara a los detenidos del territorio de Estados Unidos”, escribió Gregory Katsas, un juez del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito de D.C. Katsas fue nombrado por Trump.

La Casa Blanca ha sido hostil a los jueces que supervisan su poder

Los funcionarios de Trump se han irritado ante la supervisión judicial y han impugnado repetidamente el poder de los jueces para revisar las políticas del poder ejecutivo, particularmente en temas de inmigración.

“Existe un esfuerzo deliberado para forzar los límites e intentar reducir la autoridad de los tribunales de primera instancia”, dijo David Noll, profesor de la Facultad de Derecho de Rutgers que escribe sobre la intersección de la ley y la política.

Noll dijo que espera que el Departamento de Justicia luche contra la investigación desde el principio, con “muchas apelaciones e intimidación” respecto a que Boasberg está excediendo su autoridad.

Trump ya ha atacado al juez. Tras el fallo del 15 de marzo, el mandatario lo ridiculizó, calificándolo como “problemático y agitador” y pidió su destitución. Boasberg fue nominado al tribunal por el presidente demócrata Barack Obama y actualmente se desempeña como juez principal del tribunal federal para el Distrito de Columbia.

En julio, el Departamento de Justicia presentó una denuncia de mala conducta contra él, alegando que le dijo en marzo al presidente del Tribunal Supremo John Roberts y a otros jueces federales que el gobierno desencadenaría una crisis constitucional al desobedecer los fallos de los tribunales federales.

Boasberg ha enmarcado la investigación por desacato como un esfuerzo por defender la Constitución de Estados Unidos, que, según él, exige el cumplimiento de las órdenes judiciales. Por separado, está considerando una solicitud para exigir a la administración que dé a al menos 137 de los migrantes, que ahora están de regreso en Venezuela, la oportunidad de impugnar su designación como integrantes de pandillas.

El juez ha acusado a los funcionarios del gobierno de Trump de expulsar apresuradamente a los migrantes de Estados Unidos y dijo que han surgido importantes pruebas que indican que muchos de ellos no estaban vinculados con la pandilla Tren de Aragua.

Las decisiones de desacato pueden conllevar multas y tiempo en prisión

Pero la historia muestra que tales castigos rara vez se emiten o se permiten contra el gobierno.

En un estudio de miles de opiniones de tribunales federales publicado en 2018 en Harvard Law Review se encontraron 82 decisiones de desacato contra funcionarios y agencias gubernamentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los jueces emitieron o intentaron emitir multas en 16 de esos casos, pero los tribunales superiores las bloquearon en todos ellos, excepto en tres.

El tiempo en prisión es aún más inusual. Los jueces encarcelaron o amenazaron creíblemente con encarcelar a un funcionario de una agencia federal en solo cuatro de los casos, y los tribunales superiores intervinieron de manera similar para bloquear la sanción, según el estudio del profesor de la Facultad de Derecho de Yale, Nicholas Parrillo.

Noll, el profesor de derecho de Rutgers, dijo que, si la investigación avanza, podría influir en el debate público sobre si el gobierno puede llevar a cabo su política de deportación masiva legalmente.

“Gran parte del poder de un tribunal de distrito proviene simplemente de la capacidad de llevar un tema ante el público”, dijo el martes en una entrevista telefónica.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.