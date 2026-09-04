Acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

El secretario de Energía de Estados Unidos se reunió con la presidenta designada de Venezuela durante una visita centrada en ampliar el acceso estadounidense a las vastas reservas de petróleo de la nación sudamericana.

Mientras, Buenos Aires albergó el Mundial de Tango.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 2026.

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