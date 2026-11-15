Agente de seguridad en feria de armas mata a cliente durante tiroteo en Carolina del Sur

Un policía adjunto que trabajaba en labores de seguridad en una feria de armas en Carolina del Sur mató a tiros a una persona que le disparó el sábado, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía indicó en un comunicado que el agente adjunto del condado Lexington fue sometido a una cirugía y se encontraba en condición estable.

La Policía del condado no difundió información adicional sobre el tiroteo en el Jamil Temple, donde la Asociación de Coleccionistas de Armas de Carolina del Sur realizaba la feria de armas de fuego y cuchillos. El grupo no respondió a un correo electrónico ni a una llamada telefónica en los que se solicitaban comentarios sobre el incidente.

Según las reglas de la feria de armas, publicadas en su sitio web, se prohíben las armas de fuego cargadas, excepto para los policías en servicio, y todas las armas deben tener asegurados sus mecanismos de disparo.

El Jamil Temple es propiedad de los Shriners y con frecuencia se alquila para ferias de armas, exposiciones de joyería, competencias de roller derby y otros eventos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.