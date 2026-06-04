Primer ministro de Canadá advierte que la IA extranjera puede usarse contra los canadienses

El primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió el jueves que las plataformas extranjeras de inteligencia artificial podrían usarse contra los canadienses.

Carney afirmó que la tecnología definitoria de nuestra era ya está aquí y manifestó que Canadá depende demasiado de proveedores extranjeros. Hizo estas declaraciones al presentar la estrategia de su gobierno sobre esa tecnología.

El primer ministro advirtió a principios de este año, en el Foro Económico Mundial en Davos, que hegemonías globales como Estados Unidos han utilizado la integración económica para intimidar a países más pequeños. Señaló el jueves que la mayor parte de los datos utilizados en la IA cruza la frontera.

Carney expresó que, al igual que con otras formas de integración económica, como las cadenas de suministro, la IA podría convertirse en un arma contra los canadienses.

“Eso crea riesgos reales de que entidades extranjeras puedan acceder a datos canadienses, desplegar productos de IA que moldean la vida de los canadienses sin reflejar nuestros valores”, afirmó, “e inclinar el terreno de juego en contra de las empresas canadienses, mientras Canadá carece de la capacidad de presión para responder o de la posibilidad de controlar”.

La estrategia del gobierno señala que “la IA es un juego de escala dominado por hegemonías e hiperescaladores” y sostuvo que esto “plantea un importante desafío de seguridad y económico, ya que países de todo el mundo corren el riesgo de volverse subordinados o dependientes de ellos”.

En la estrategia se habla de que Canadá puede ayudar a liderar a otras potencias medianas o a países afines para navegar a través de la nueva era.

“Una coalición de democracias alineadas, que pongan en común investigación, talento, capacidad de cómputo y poder de adquisición, ofrecería una alternativa creíble a los actores dominantes del mercado que definen cada vez más el panorama global de la IA”, se indica en el documento.

Carney dijo que su gobierno introducirá leyes para proteger mejor los datos y la privacidad. También afirmó que Canadá construirá una supercomputadora pública de IA que será líder a nivel mundial.

“Investigadores canadienses entrenan modelos en plataformas extranjeras de nube. Empresas canadienses almacenan datos sensibles en jurisdicciones extranjeras. Las operaciones del gobierno dependen de infraestructura que Canadá no posee”, se indica en la estrategia.

También se señala que el gobierno federal abordará estos riesgos “construyendo sus capacidades soberanas clave en el país siempre que sea posible, mientras se asocia con aliados de confianza o adquiere soluciones existentes del mercado cuando corresponda”.

En la estrategia se afirma que Canadá tiene “una importante laguna de adopción”. El primer ministro afirmó que su gobierno ofrecerá capacitación en inteligencia artificial a los canadienses en escuelas y centros comunitarios mediante una iniciativa de alfabetización. Señaló que kits gratuitos de aprendizaje de IA, que incluyen cursos, “ayudarán a los canadienses a identificar sesgos y desinformación y les darán herramientas de IA para aprender y apoyar sus carreras”.

Carney dijo que, a nivel global, su país se ubica en los últimos lugares de los países en capacitación, alfabetización y confianza en IA. Indicó que solo el 12% de las empresas canadienses usan esa tecnología y que la adopción es aún menor entre las pequeñas y medianas empresas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.